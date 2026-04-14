כיכר השבת
החזית מול חיזבאללה

מג"ד 52 נפצע קשה בפעילות מבצעית בדרום לבנון; נסיבות המקרה נבדקות

מג"ד 52 של השריון נפצע באורח קשה במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון | דובר צה"ל הוסיף כי נסיבות האירוע נבדקות, והקצין פונה לקבלת טיפול בבית חולים, משפחתו עודכנה (צבא)

2תגובות
כוחות צה"ל בדרום לבנון (צילום: דובר צה"ל)

הותר לפרסום כי מפקד גדוד 52 בחטיבה 401, סגן-אלוף א', נפצע היום (שלישי) בשעות אחר הצהריים באורח קשה במהלך קרבות עזים המתנהלים במרחב בינת ג'בייל שבדרום . המג"ד פונה בדחיפות לבית החולים, שם הוא עובר בשעה זו סדרת ניתוחים. הודעה נמסרה למשפחתו.

בתחילה חשבו שמדובר בעלייה על מטען גחון, בצה"ל אומרים שכלל נסיבות האירוע והירי- נמצאים בבדיקה. על פי הודעת דובר צה"ל "נסיבות המקרה נבדקות". סגן-אלוף א' הוא המג"ד השלישי של גדוד 52 שנפצע במלחמה.

על פי דיווח בחדשות 14, רק שלשום נורה טיל נ"ט ישירות לעבר הטנק שבו שהה המג"ד. במקרה ההוא, הסתיים האירוע בנס כאשר מערכת "מעיל רוח" זיהתה את האיום ויירטה את הטיל בהצלחה, ובכך הצילה את חייו ואת חיי צוותו. היום, באירוע דומה באותו הגזרה, ספג הכוח פגיעה קשה שהובילה לפציעתו של הקצין הבכיר.

מוקדם יותר היום לוחמי סיירת גבעתי ניהלו קרב מטווח קצר מול מחבלי חיזבאללה, בהם אחד מכוח רדואן, אתמול בבינת ג'ביל. כך מסר דובר צה"ל, שהוסיף כי בתום הקרב "שלושה מחבלים השליכו את נשקם ונכנעו ללוחמים". המחבלים הועברו להמשך חקירה ביחידה 504.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
די עם הלבנון הזה.מקום מקולל.תשטחו את כל דרום לבנון שיהיה שטח מפורז ללא אישור מגורים בו.כמה דם עוד ישפך
איש
1
מה השם לתפילה?
אורית

RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר