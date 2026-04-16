חיל הים יירט 40 כטב"מים מתחילת המבצע: "מגנים על שמי המדינה"

שאהד 136 איראני ( צילום: shutterstock )

דובר צה"ל מסר הבוקר (חמישי) כי במהלך הלילה יירטו לוחמי ספינת טילים של חיל הים כלי טיס בלתי מאויש ששוגר מלבנון לעבר שטח מדינת ישראל. היירוט מצטרף לשורה ארוכה של פעולות הגנה ימיות שמבצע חיל הים במסגרת מבצע "שאגת הארי".

על פי הנתונים שפורסמו, מתחילת המבצע לקחו ספינות הטילים של חיל הים חלק בכ-40 אירועים להגנה על שמי המדינה. במסגרת אירועים אלו, הספינות מגלות ומיירטות כלי טיס בלתי מאוישים המשוגרים לעבר אזרחי מדינת ישראל מזירות שונות. הפעילות הימית מתבצעת במקביל למאמץ התקיפות הנרחב של צה"ל בזירות השונות. ספינות הטילים פועלות בשילוב מערכות גילוי מתקדמות ומערכות יירוט, ומהוות שכבת הגנה נוספת על שמי ישראל מעבר למערך ההגנה האווירית היבשתי. יצוין כי בימים האחרונים נרשמה עלייה בניסיונות שיגור כטב"מים לעבר ישראל מזירות שונות. רק אתמול יורט כטב"מ ששוגר מתימן ונכנס לשטח ישראל ככל הנראה מהגבול המצרי, והופעלו אזעקות ביישובים נווה ובני נצרים בנגב. חינוך לתפארת: הכוחות נכנסו לבית ספר בלבנון - וגילו שם מאות כלי נשק | תיעוד קובי אטינגר | 13:37 מערך הגנה רב-זירתי הפעילות הימית מהווה חלק ממערך הגנה רב-זירתי שצה"ל מפעיל מול איומי הכטב"מים. בעוד שמערכות כיפת ברזל ודוד קלע מספקות הגנה יבשתית, ספינות הטילים מאפשרות יירוט מוקדם של איומים המגיעים מכיוון הים, ומרחיבות את מעטפת ההגנה. במקביל לפעילות ההגנתית, ממשיך צה"ל בפעילות התקפית נרחבת. בימים האחרונים חוסלו מחבלי חיזבאללה בדרום לבנון על ידי כוחות חטיבה 769, ונחשפו מחסני נשק תת-קרקעיים.

הבניין שהושמד הלילה ושם מסתמן היה הבכיר האיראני ( צילום: רשתות חברתיות, לפי סעיף 27א )

הפעילות הימית מתרחשת על רקע מאמצים דיפלומטיים להשגת הסכמות במזרח התיכון. נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע כי ראש הממשלה נתניהו ונשיא לבנון עאון צפויים לשוחח בהמשך היום, במהלך שעשוי להוות פריצת דרך בזירה הצפונית.

