באקו, אזביירג'אן ( צילום: מאת Suleymannabiev - נוצר על־ידי מעלה היצירה, CC BY-SA 3.0 )

חשיפה ביטחונית: המוסד, צה"ל והשב"כ, חושפים הבוקר (שני) את שיטות הפעולה של מנגנון הטרור החשאי של משמרות המהפכה האיראניים. המנגנון, שפעל תחת מעטה כבד של סודיות, הוקם במטרה לבצע פיגועי טרור נגד אישים ישראלים בכירים, נכנסים אסטרטגיים ומוסדות דת יהודיים בארבייג'אן.

החשיפה מגיעה על רקע רצף סיכולים שביצע חיל האוויר במהלך מבצע 'שאגת הארי' שהביא לחיסולם של בכירים ופעילים מרכזיים במנגנון הפיגועים החשאי. זאת, לצד פעילות מודיעינית של המוסד ושותפיו בגופי הביטחון והאכיפה בעולם, ששיאה בביצוע מעצרים וחקירות נרחבים של חברי חוליות הטרור שפעלו מטעם המנגנון ברחבי העולם. במסגרת הפעילות, לפני מספר שבועות סוכלה באזרבייג'אן תשתית טרור שקידמה ניסיונות לפגיעה ביעד אסטרטגי - צינור הנפט העובר דרך גיאורגיה ותורכיה (BTC) וכן נגד מספר יעדים ומוסדות יהודיים במדינה, ובהם שגרירות ישראל, בית הכנסת בבאקו ומנהיגי הקהילה היהודית. חברי החוליה המבצעית נעצרו על ידי הרשויות באזרבייג'אן כשבאמתחתם רחפני נפץ ומטעני רסס שהבריחו למדינה. לטובת מימוש כוונותיהם, פעלו חברי החוליה לאיסוף מידע על היעדים לפגיעה במגוון שיטות, בהן עיקוב פיזי וצילום - כל זאת בהוראת מפעיליהם, ישירות מאיראן. חשיפה זו, לצד חקירה מודיעינית מאומצת ומימוש פעילויות נוספות בשטח הובילו לחשיפתו של מנגנון הטרור החשאי שהוקם במשמרות המהפכה, ואת שרשרת הפיקוד וההפעלה בו. בראש מנגנון הפיגועים החשאי עמד רחמאן מקדם, ששימש גם כראש האגף למבצעים מיוחדים (4000) בארגון המודיעין של משמרות המהפכה והותקף על ידי חיל האוויר בתחילת 'שאגת הארי'. במוסד מציינים כי אגף 4000 אחראי על קידום והכוונת פעולות טרור מחוץ לגבולות איראן נגד יעדים ישראליים ומערביים, וכן על ניסיונות הברחה של אמצעי לחימה מתקדמים לשטח ישראל - זאת, בהנחייתו ובידיעתו של בכיר משה"מ, ראש ארגון המודיעין מג'יד ח'אדמי, שחוסל אף הוא ע"י צה"ל במהלך 'שאגת הארי'.

פיקוד מנגנון הפיגועים החשאי במשמרות המהפכה ( צילום: המוסד )

במסגרת תפקידו כראש המנגנון קידם מקדם בשנים האחרונות את מאמצי הטרור של המנגנון ברחבי העולם. פעילות זו כללה גיוס והכשרה של פעילי טרור באיראן ומחוץ לה לביצוע משימות איסוף מודיעין - הן על בכירים מדיניים ישראליים ואנשי קהילת הביטחון הישראלית והן על אתרים צבאיים (ישראליים ומערביים), נמלים וכלי שייט ישראליים בישראל וברחבי העולם.

תחת פיקודו של מקדם פעל גורם טרור מרכזי בשם מחסן סורי, אשר שימש כאופרטור מרכזי ומוביל במנגנון הפיגועים החשאי לצד תפקידו הנוסף כבכיר באגף 4000. סורי, חוסל גם כן במהלך המלחמה בתקיפת חיל האוויר בהכוונה מודיעינית של מוסד ושב"כ שאיתרו את הנכס בו שהה לצד גורמי משה"מ נוספים.

במסגרת פעילותו המבצעית של סורי ובדומה לפעילים נוספים במנגנון הפיגועים החשאי, הוא לקח חלק משמעותי בפעילות המנגנון מחוץ לאיראן והשתתף בסבבי הפעלה רבים במהלכם נפגש עם חוליות הטרור המקומיות אותן הכווין לביצוע המשימות בשטח.

לצד סורי, פעלו בזירת אירופה, מזרח התיכון ואזרבייג'אן קציני משמרות המהפכה נוספים, בהם מהדי יכה-דהקאן, המכונה 'הדוקטור' שהוביל את מאמצי הטרור באזרבייג'אן. דהקאן, מוכר כבר מינואר 26' לאחר מעצרה של תשתית מבצעית בתורכיה אשר קידמה בהנחייתו, הברחת רחפני נפץ מאיראן לתורכיה ומשם לקפריסין, וביצעה איסוף מידע על בסיס חיל האוויר האמריקאי אינג'רליק באדנה.

יוזכר כי משימות מעקב אחר בסיסים מערביים נחשפו בעבר, למשל, במהלך מבצע 'עם כלביא', במהלכה נעצרו גורמים אזרים בחשד לביצוע איסוף מידע אחר יעדים ישראלים ואחר בסיסים צבאיים בקפריסין ובכרתים.

בשנים האחרונות, המשטר האיראני פועל באמצעות גופי הביטחון והמודיעין השונים לקידום עשרות רבות של צירי פיגוע נגד יעדים ישראל, יהודים ומערביים. מבצע 'שאגת הארי' הוביל להתרת רסנים נוספת בתוקפנות האיראנית באזור, לרבות מאמץ להרחבת יכולותיהם.

במוסד מצינים כי מוכרת להם העובדה שאנשי המנגנון פועלים בשיתוף פעולה עם גורמים נוספים, דוגמת המיליציות הפרו-איראניות בעיראק, למימוש כוונות פיגוע. למרות האסטרטגיה האיראנית הרואה בפעילות טרור, זרוע משלימה למאמצים הצבאיים ההתקפיים מול ישראל, ניכר כי סיכול תשתיות הטרור מאתגר את יכולותיה של איראן לעשות בכלי זה שימוש אפקטיבי בהתאם לשאיפותיה.

חשיפתם של מנגנוני הפיגועים אותם מפעיל המשטר האיראני מוכיחה שוב ושוב את כישלונו המובהק ביצירת מרחב הכחשה, ומבטאת את קריסת דרך הפעולה האיראנית שחותרת להפעלת טרור בניתוק מאיראן על מנת להימנע מהשלכות מדיניות, משפטיות וכלכליות שהוא עלול לשלם.

המוסד, צה"ל ושב"כ יחד עם שותפיהם בארגוני המודיעין והביטחון בעולם ימשיכו לפעול ללא לאות ובנחישות לסיכול איומי הטרור בישראל ובחו"ל מצד איראן ושלוחיה.