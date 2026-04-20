טראמפ: ישראל לא דחפה אותי למלחמה עם איראן, תוצאות הטבח כן

נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, התייחס היום (שני) למלחמה באיראן, ברקע הפסקת האש הזמנית והמגעים לחידוש שיחות המשא ומתן.

בפוסט חריף ותקיף בחשבון ה"Truth Social" שלו, הבהיר טראמפ את עמדתו הנחרצת נגד התחמשותה הגרעינית של הרפובליקה האסלאמית, תוך שהוא דוחה את הטענות לפיהן גורמים ישראליים הם אלו שדחפו אותו לפתוח במלחמה.

"ישראל מעולם לא שידלה אותי למלחמה עם איראן", פתח טראמפ, והוסיף כי האירועים הקשים של הטבח ב-7 לאוקטובר בדרום האר. הם שחיזקו אצלו את ההבנה האסטרטגית מול האיום האיראני: "התוצאות של ה-7 באוקטובר הוסיפו לדעתי ארוכת השנים שלאיראן לעולם לא יכול להיות נשק גרעיני".

בהמשך דבריו, לא חסך טראמפ ביקורת מכלי התקשורת ומהסקרים המתפרסמים בארה"ב, כשהוא מקשר זאת לטענותיו המוכרות על הטיית הבחירות הקודמות.

"אני צופה וקורא את הפרשנים והסקרים של 'הפייק ניוז' בחוסר אמון מוחלט", תקף טראמפ. לדבריו, "90% ממה שהם אומרים זה שקרים וסיפורים מומצאים, והסקרים מזויפים, בדיוק כפי שהבחירות לנשיאות ב-2020 היו מזויפות".

הנשיא לשעבר אף השווה את המצב לדיווחים על המתרחש בוונצואלה, שלטענתו זוכים להתעלמות מכוונת מצד התקשורת הממוסדת.

טראמפ התייחס גם לעתיד באיראן והצהיר: "התוצאות באיראן יהיו מדהימות: אם המנהיגים החדשים של איראן יהיו חכמים, לאיראן יכול להיות עתיד נהדר ומשגשג!"