נאומו של מפקד פיקוד הצפון, אלוף רפי מילוא ( צילום: דובר צה"ל )

בכפר ורדים נערך אמש (שני) טקס יום הזיכרון בו נשא דברים מפקד פיקוד הצפון, אלוף רפי מילוא, בהם דיבר על המלחמה בזירה הצפונית בצל יום הזיכרון.

"כמפקד פיקוד הצפון אני עומד כאן לא רק כנציג הצבא, אלא כמי שנושא באחריות עמוקה לכל לוחם ולכל משפחה", אמר אלוף רפי מילוא. "הזירה הצפונית נמצאת בלחימה. יצאנו להתקפה על מנת להתייצב כחיץ בין אויב אכזר לבין תושבינו, מתוך הבנה שאין דרך אחרת להבטיח את ביטחונכם - רק על ידי הסרת האיום מגבולותינו. התכלית ברורה, הסרת האיום הישיר מהיישובים והתושבים בצפון. "חיזבאללה הצטרף למלחמה מול איראן. חיזבאללה הוא חלק מציר הרשע האיראני והוא ישלם על כך מחיר כבד. ממש עכשיו ישנם מאות לוחמים בתוך לבנון שפועלים ותוקפים על מנת להסיר כל איום מעל הצפון.

"יש לנו כוח, יש לנו רוח, אנחנו מבינים היטב את המשימה בצדקת הדרך איתנו.

"בערב הזה כולנו יחד, יחד עם כאב המשפחות, יחד עם הזיכרון ויחד עם הגעגועים.

"במערכה שאנחנו עדיין נמצאים בתוכה, איבדנו חמישה עשר מטובי בנינו. הלוואי והם יהיו האחרונים. בשם פיקוד הצפון, בשם צה"ל, אני מתחייב שנמשיך לשמור ולהגן, נעשה הכול כדי להיות ראויים להם".