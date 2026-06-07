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ממתינים לטראמפ

האיום של טהרן במקרה שישראל תתקוף בביירות - והעדכון לוושינגטון

רק לפני שבוע, איימה איראן על ישראל כי תקיפה בביירות תוביל לתקיפה איראנית בצפון המדינה | מאז, הספיק טראמפ להכריז על "הפסקת אש", שהוכחשה תוך יממה על ידי מנהיג חיזבאללה נעים קאסם | כעת נותר להמתין ולראות אם איראן תגיב על התקיפה (מדיני) 

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לפני כשבוע, שיגרה איום מפורש כי תגיב על כל תקיפה בביירות באופן ישיר כלפי ישראל.

בפוסט שפרסם רמטכ"ל מטה החירום האיראני עלי עבדולההי, איים להפציץ את צפון ישראל בתגובה לכל ירי ישראלי לעבר בירת לבנון.

"נתניהו, במסגרת הרפתקאותיו המתמשכות באזור, איים להפציץ את דאחייה וביירות, והזהיר את תושביה לפנות את המקום.

במקרה שיתקוף, איום זה מופנה לעבר תושבי חלקים בצפון וההתנחלויות הצבאיות בשטחים הכבושים, אנו מזהירים אותם: אם אינם רוצים להיפגע, עליהם לעזוב את האזור."

תוך שעות מאז פרסום הפוסט הזה הודיע הנשיא טראמפ כי ישראל לא תתקוף בביירות, וכי חיזבאללה לא יתקוף ערים בישראל והכריז על הפסקת אש חלקית. היום כאמור, החליטה ישראל לשבור את הכלים ולבצע פעולה בדאחייה.

לפי דיווחים, ישראל "עדכנה" את ארה"ב בדבר התקיפה המתוכננת בביירות, אם כי לא דווח כי קיבלה "אור ירוק" מהנשיא טראמפ לבצע את התקיפה.

מדיווחים בלבנון עולה כי למרות שישנם נפגעים בתקיפה, אף בכיר בארגון הטרור לא שהה באותה עת במקום וכי מדובר בעיקר בתקיפה "סמלית".

איראןביירותהמלחמה באיראן

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