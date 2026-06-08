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צה"ל השלים תקיפה נרחבת נגד מערכות הגנה אסטרטגיות של איראן

עשרות מטוסי קרב של חיל האוויר בהכוונת אמ"ן, השלימו לפני זמן קצר תקיפה נרחבת נגד מערכות הגנה אסטרטגיות של משטר הטרור האיראני (צבא)

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תקיפה נגד מערכות הגנה אסטרטגיות של משטר הטרור האיראני
תקיפה נגד מערכות הגנה אסטרטגיות של משטר הטרור האיראני| צילום: צילום: דובר צה"ל

דובר מעדכן כי עשרות מטוסי קרב של חיל האוויר בהכוונת אמ"ן, השלימו לפני זמן קצר תקיפה נרחבת נגד מערכות הגנה אסטרטגיות של משטר הטרור האיראני.

דובר צה"ל מציין כי בתקופה האחרונה, הוצבו מערכות הגנה במספר מרחבים שונים באיראן, זאת כחלק מפעילות המשטר לשיקום יכולות הגילוי וההגנה שלו שנפגעו במבצע 'שאגת הארי' – התקיפה כעת הובילה להשמדת מערכות אלו.

"במבצע 'שאגת הארי', צה"ל פגע עמוקות במערכות ההגנה של משטר הטרור האיראני. התקיפות שהושלמו מסייעות להעמיק עוד יותר את חופש הפעולה של חיל האוויר בשמי איראן", מציין דובר צה"ל.

צה"לתקיפה באיראןמערכות הגנה אוויריות

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כמו פעם שעבר בהתחלה צה"ל מנטרל את כל מערכות הגנה של איראן ואח'כ נכנסת לתמונה גם ארצות הברית. ה' שומר ישראל!
ארי

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