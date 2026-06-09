עם פיצוצי משנה: אלו יעדי הטרור של חמאס שהותקפו בעזה | תיעוד

ביום ראשון האחרון, צה"ל תקף במרחב חאן יונס, את המפקדה הראשית במשטרה הימית של ארגון הטרור חמאס. המפקדה שימשה לקידום והוצאה לפועל של מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ומדינת ישראל.
בצה"ל מדווחים כי בתקיפה חוסלו מספר מחבלים שפעלו בתוכה, ובהם אסמאעיל אללחאם, מפקד חולייה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס.
לפי דובר צה"ל, "המשטרה הימית ברצועת עזה פועלת בכפוף לזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס, ופועלת לקידום, הכוונה והוצאה לפועל של מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ומדינת ישראל. במפקדה שהותקפה בוצעו ניסיונות שיקום והתעצמות של ארגון הטרור חמאס, תוך הפרה של הסכם הפסקת האש וניצול תשתיות המוצגות כאזרחיות".
בנוסף לכך, צה"ל תקף במהלך השבוע שעבר בדרום רצועת עזה והשמיד שלושה מחסני אמצעי לחימה של ארגון הטרור חמאס שנועדו לפגוע בכוחות צה"ל.
טרם תקיפת המחסנים ולאחר הפצת אזהרות מקדימות לאוכלוסייה, צה"ל זיהה מספר מחבלים מהזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס שהחלו בניסיון להבריח את אמצעי הלחימה שבתוך המחסנים על גבי רכבים.
לאחר הזיהוי, צה"ל תקף את המחבלים ואת אמצעי הלחימה. לאחר תקיפת המחסנים זוהו פיצוצי משנה.
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