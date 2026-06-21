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תיעוד מהחיסול

אחרי שסייעו בהעברת יותר מחצי מיליארד ש"ח לחמאס - כך הם חוסלו | צפו

צה"ל חיסל מחבלים בתשתית העברת הכספים של ארגון הטרור חמאס ברצועת עזה, לאחר שסייעו בהעברת סכום של יותר מחצי מיליארד ש"ח | צפו בחיסול (צבא)

אחרי שסייעו בהעברת יותר מחצי מיליארד ש״ח לחמאס - כך הם חוסלו | צפו
אחרי שסייעו בהעברת יותר מחצי מיליארד ש״ח לחמאס - כך הם חוסלו | צפו| צילום: צילום: דובר צה"ל

תקף ביום רביעי בשבוע שעבר בדרום רצועת עזה וחיסל את המחבלים חסין קדרה ומחמד פרא - מחבלים בזרוע הצבאית של והג'יהאד האסלאמי.

המחבלים פעלו תחת תשתית המופעלת על-ידי ארגון הטרור חמאס להעברת כספים לרצועת .

קדרה, ראש התשתית, יחד עם פרא ומחבלים נוספים, פעלו בהכוונת הנהגת חמאס וסייעו בהעברת יותר מחצי מיליארד ש"ח לידי הזרוע הצבאית של חמאס, תוך הפעלת רשת של עשרות בלדרים וחלפנים בטורקיה ורצועת עזה.

באמצעות כספים אלו, המשיך ארגון הטרור חמאס ובפרט בתקופה האחרונה לשלם משכורות למחבליו ולממן פעילות טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל, תוך הפרה של הסכם הפסקת האש.

צה"לחמאסעזההג'יהאד האסלאמיחיסול מחבלים

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