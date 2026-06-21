כיכר השבת
כן יאבדו

צה"ל ושב"כ: חיסלנו מחבל שלקח חלק בחטיפת הנער יגיל יעקב ב-7 באוקטובר

סגירת מעגל: צה"ל ושב"כ חיסלו את אחד המחבלים שחטפו את הנער יגיל יעקב מקיבוץ ניר עוז ב-7 באוקטובר | על פי ההודעה, ״בעת האחרונה ניסה לקיים אימונים של מחבלים בבית החולים נאצר, על מנת שלא יחוסלו בעת שהם פועלים בתוכו" (צבא)

תיעוד החיסול
תיעוד החיסול| צילום: צילום: דובר צה"ל

נסגר המעגל: צה"ל ושב"כ חיסלו בדרום רצועת עזה את המחבל זכי יוסף מחמוד אבו מוסטפא, מפקד הנוחבה של חטיבת חאן יונס בג'יהאד האיסלאמי, שפשטח לקיבוץ ניר עוז במהלך טבח 7 באוקטובר ולקח חלק בחטיפת יגיל יעקב.

בתמונה שנאספה על ידי צה"ל, ופורסמה היום לציבור בישראל, מתועד אבו מצטפא בשטח ישראל במהלך החטיפה של יגיל יעקב מקיבוץ ניר עוז ב-7 באוקטובר.

המחבל הנתעב אוחז ביגיל יעקב (צילום: דובר צה"ל)

לפי צה"ל ושב"כ, אבו מוסטפא - שחוסל בסוף השבוע - פעל רבות לשיקום יכולותיו של ארגון הטרור ברצועה, תוך הפרת הסכם הפסקת האש. בנוסף, קידם מתווי טרור רבים נגד כוחותינו, וניסה לקיים אימונים של מחבלים בבית החולים נאצר, על מנת שלא יחוסלו בעת שהם פועלים בתוכו.

בתקיפה אחרת חוסל המחבל מוחמד אוסאמה עבד אל-עזיז סבע אל-עיש, מחבל נוחבה מ שניסה לקדם אימונים והכשרות למחבלים ופעל לגיוס מועמדים נוספים.

חמאסחיסול מחבליםחטופים בעזהאור ויגיל יעקב
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר