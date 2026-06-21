פרשנות: כך הפך תל עלי טאהר ליעד אסטרטגי בלחימה מול חיזבאללה

כוחות צה"ל בדרום לבנון ( צילום: דובר צה"ל )

ביממות האחרונות מתנהל באזור תבנית שבדרום לבנון מבצע נרחב של כוחותינו נגד תשתית תת-קרקעית של הארגון הנפרסת על פני יותר מקילומטר. הקרבות, שהתנהלו באופן משולב מעל ומתחת לקרקע, הובילו לכך שלעת עתה עשרות מחבלי חיזבאללה נצורים בתוך היעד. זה מה שעומד מאחורי המשמעות הביטחונית של האזור.

היעד העיקרי של הפעילות הוא תל עלי אל-טאהר, רכס אסטרטגי הממוקם בין כפר תבנית לנבטיה אל-פוקא, צפונית לנהר הליטני. הרכס מתרומם לגובה של כ-700 מטר ומעניק שליטה גיאוגרפית קריטית: תצפית ושליטה. הרכס צופה ישירות על העיר נבטיה ועל שטחים נרחבים בדרום לבנון.המיקום מאפשר שליטה על צירים קריטיים המחברים בין החוף למרכז המדינה, ובין אזור נבטיה לבקאע, צור ומרג'עיון.

כוחות צה"ל בדרום לבנון ( צילום: דובר צה"ל )

בשל נתונים אלו, הפך הרכס לנקודת מפתח מרכזית במלחמה וליעד אסטרטגי לפגיעה ביכולות של חיזבאללה במרחב. לפי פרסומים בתקשורת הערבית, המתחם כולל עיר תת-קרקעית של ממש המופעלת על ידי חיזבאללה ומשמשת כמפקדה מרכזית של "יחידת בדר", ובמקביל כחדר השליטה המרכזי של הארגון בדרום לבנון. "התפרש באופן שגוי": נשיא סוריה מתנער מדברי טראמפ על מלחמתו בחיזבאללה בני סולומון | 23:15 צה"ל שולט במתחם תת קרקעי מבוצר של חיזבאללה - זה מה שנשקל בצבא ב. ניסני | 23:28 "יחידת בדר" היא אחת היחידות האזוריות האחראית על הגזרה מצפון לנהר הליטני ועד אזור צידון, ופועלת כיחידת חי"ר ותקיפה. המפקדה בתל עלי אל-טאהר מאפשרת תיאום פעולות רקטות, כטב"מים, רחפנים ומארבים באזור זה. המתחם אינו אירוע מבודד אלא חלק מתפיסה אסטרטגית מקיפה של חיזבאללה ואיראן המכונה "ציר ההתנגדות". מאז מלחמת לבנון השנייה (2006), השקיעה איראן באמצעות כוח קודס משאבים אדירים בבניית תשתית תת-קרקעית הכוללת מנהרות אסטרטגיות, מצבורים, חדרי פיקוד ומערכות שיגור חבויות. המטרה היא שרידות ויכולת פעולה תחת הפצצה אווירית ישראלית, תוך שמירה על יכולת פיקוד ושליטה ואחסון נשק מתקדם (טילים מדויקים, כטב"מים, רחפנים ואספקה). תפיסה זו, שנעזרת לעיתים בידע טכני מצפון קוריאה, נועדה לאלץ מלחמת התשה ארוכה ואסימטרית על ישראל. חיזבאללה בונה ומפעיל את התשתית באמצעות יחידות הנדסה מקומיות ויחידת ג'יהאד אל-בינא, ובכך משמר איום מתמשך על עורף ישראל גם כשחלק מהיכולות הגלויות נהרסות.

מנהיג חיזבאללה המחוסל חסן נסראללה ( צילום: שאטרסטוק )

חודש לפני חיסולו של נסראללה, פרסם חיזבאללה כחלק מהתעמולה שלו תיעוד שחשף לראשונה את רשת המנהור של הארגון. הסברה היא שמדובר במתקן התת-קרקעי בתל עלי אל-טאהר. קיימת הנחה כי לולא פרסום הסרטון, ייתכן שישראל לא הייתה יודעת מעולם על הימצאות המתחם. על פי הערכת הלבנונים, זהו אכן המקום שבו מתרחשת המערכה כעת.

הלחימה סביב תל עלי אל-טאהר מתרחשת על רקע ניסיונות ישראליים להרחיב את "האזור הצהוב" (אזור הגנה קדמית) בדרום לבנון ולהחריב את תשתיות הפיקוד של חיזבאללה. עם זאת, וטו אמריקני בלם את הלחימה, ונכון להיום לא ברור מה יהיה גורלו של המתחם התת קרקעי.