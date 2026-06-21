הכפר תבנית הפך בשבוע האחרון לאחד ממוקדי הלחימה המרכזיים של צה"ל בדרום לבנון. לפי המידע שבידי ישראל, בין 30 ל-40 מחבלי חיזבאללה נמצאים במתחם תת-קרקעי גדול, בעוד כוחות צה"ל שולטים בשטח שמעליו. בשל הפסקת האש, הכוחות אינם נכנסים למנהרה.

מדובר במתחם תת-קרקעי אסטרטגי רחב היקף באזור הבופור ועלי א-טאהר, המורכב מרשת של מנהרות שבהן. בצה"ל מגדירים את השמדת המתחם כמאמץ המרכזי בדרום לבנון, אך בשל הפסקת האש הכוחות אינם נכנסים בשלב זה למנהרות. אלא שבמערכת הביטחון שוקלים לאפשר לצבא לבנון להשתלט על מתחם המנהרות של חיזבאללה בכפר.

על פי הדיווח בחדשות 12, לפי גורמים המעורים בפרטים, האפשרות עלתה בימים האחרונים בדיונים בדרג המדיני והצבאי, ועשויה לעלות כבר בסבב המשא ומתן הקרוב ביום שלישי. בישראל סבורים כי העברת האחריות לצבא לבנון עשויה לשמש מבחן ליכולתו ולנכונותו לפעול נגד חיזבאללה באופן גלוי.

"זו יכולה להיות אבן בוחן ליכולת ולמוטיבציה של צבא לבנון לטפל באופן פומבי ותקדימי בחיזבאללה", אמר גורם ישראלי שצוטט בדיווח. עם זאת, במערכת הביטחון מזכירים כי מניסיון העבר, צבא לבנון התקשה לפעול נגד הארגון - בין אם בשל מגבלות יכולת ובין אם בשל היעדר רצון.

בינתיים, הכוחות אומנם נמצאים על הרכס, אולם עדיין לא נכנסו לתוך המתחם המבוצר. בעקבות הנחיית הדרג המדיני, צה"ל הקפיא את הפעילות, מתוך רצון ישראלי שלא לפגוע בשיחות בין ארה"ב לאיראן בשוויץ. על פי הדיווח בכאן חדשות, גורמי ביטחון ישראלים אומרים שצה"ל ממתין להחלטות, וכי המחבלים בפנים אינם מהווים איום מיידי, מאחר והם כלואים בפנים.

בתוך כך, על פי דיווח של אלמוג בוקר בחדשות 12, הרמטכ"ל זמיר אמר בימים האחרונים באופן ברור כי "הנוכחות של כוחות צה"ל בקו הצהוב הסירה את איום הפשיטה. נסיגה של הכוחות - זו חזרה של איום הפשיטה על היישובים בקו העימות".