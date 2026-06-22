כיכר השבת
התושבים זועמים

בעקבות "הצלחת" הפסקת האש: צה"ל מודיע על סגירת כיתות הכוננות בצפון

במקביל להצהרת ראש הממשלה על המשך חופש הפעולה בדרום לבנון בעקבות הקמת צוות הפיקוח בלבנון, ועדכון שר הביטחון על הכרת תשעה יישובים נוספים בצפון כיישובי קו עימות, צה"ל הודיע היום לכיתות הכוננות בצפון על שחרורן המתוכנן בעקבות הפסקת האש והשינוי בהערכת המצב (צבא)

כיתת כוננות במטווח ירי (צילום: Photo by Gershon Elinson/Flash90 )

בעקבות הפסקת האש והשינוי בהערכת המצב, צה"ל הודיע היום (שני) לכיתות הכוננות בצפון על שחרורן המתוכנן. ההודעה נמסרה במסמך רשמי שנשלח על ידי מפקד מרכז העורף בפיקוד הצפון תת-אלוף אלון פרידמן לחברי כיתות הכוננות בקו העימות.

על פי החלטת צה"ל, מחלקות ההגנה והמפקדים ישוחררו לאור המעבר למדיניות התגוננות "ירוק" המוגדרת כשגרה מלאה. ימי ההתארגנות של כיתות הכוננות במילואים יחלו ביום חמישי הקרוב, וביום ראשון ישוחררו כלל הכוחות המשרתים בכיתות הכוננות ובמחלקות ההגנה במרחב.

בפקודה צבאית שנשלחה היום על ידי מפקד מרכז העורף בפיקוד הצפון. נכתב כי "בכפוף להערכת המצב ושינוי במדיניות ההתגוננות הוחלט על סיום משימת מחלקות ההגנה החל מיום ראשון.עוד נכתב בפקודה כי ההחלטה התקבלה "למול החלת הפסקת האש בגזרת לבנון".

העיתונאי ותושב העוטף, אלמוג בוקר תקף וכתב: "פשוט בושה: ארצות הברית מכריזה על הפסקת אש, ואצלנו מיד מפרקים את כיתת הכוננות ביישובי קו העימות. מעכשיו לעכשיו. בסוף השבוע הם ישוחררו ממשימת ההגנה על היישובים".

בוקר תמה ותהה: "אי אפשר לחכות כמה שבועות? לראות לאן זה הולך? רק אתמול אמר הרמטכ"ל בדיונים: ״אם נצא מהקו הצהוב, איום הפשיטה יחזור"". לסיום כתב: "לתושבים מגיע קצת יותר מזה".

כזכור, ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר היום בהצהרה מצולמת כי "ללוחמים שלנו בדרום לבנון יש חופש פעולה מלא לסכל כל איום ישיר או מתהווה עליהם או על תושבי הצפון. אין לצה"ל שום הגבלה בעניין זה". לפי נתניהו, "אני עומד איתן על כך שנישאר ברצועת הביטחון בדרום לבנון ככל שיידרש כדי להגן על תושבי הצפון ועל כל אזרחי המדינה".

הפסקת אשגבול הצפוןכיתות כוננות

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר