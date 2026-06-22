בעקבות הפסקת האש והשינוי בהערכת המצב, צה"ל הודיע היום (שני) לכיתות הכוננות בצפון על שחרורן המתוכנן. ההודעה נמסרה במסמך רשמי שנשלח על ידי מפקד מרכז העורף בפיקוד הצפון תת-אלוף אלון פרידמן לחברי כיתות הכוננות בקו העימות.

על פי החלטת צה"ל, מחלקות ההגנה והמפקדים ישוחררו לאור המעבר למדיניות התגוננות "ירוק" המוגדרת כשגרה מלאה. ימי ההתארגנות של כיתות הכוננות במילואים יחלו ביום חמישי הקרוב, וביום ראשון ישוחררו כלל הכוחות המשרתים בכיתות הכוננות ובמחלקות ההגנה במרחב.

בפקודה צבאית שנשלחה היום על ידי מפקד מרכז העורף בפיקוד הצפון. נכתב כי "בכפוף להערכת המצב ושינוי במדיניות ההתגוננות הוחלט על סיום משימת מחלקות ההגנה החל מיום ראשון.עוד נכתב בפקודה כי ההחלטה התקבלה "למול החלת הפסקת האש בגזרת לבנון".

העיתונאי ותושב העוטף, אלמוג בוקר תקף וכתב: "פשוט בושה: ארצות הברית מכריזה על הפסקת אש, ואצלנו מיד מפרקים את כיתת הכוננות ביישובי קו העימות. מעכשיו לעכשיו. בסוף השבוע הם ישוחררו ממשימת ההגנה על היישובים".

בוקר תמה ותהה: "אי אפשר לחכות כמה שבועות? לראות לאן זה הולך? רק אתמול אמר הרמטכ"ל בדיונים: ״אם נצא מהקו הצהוב, איום הפשיטה יחזור"". לסיום כתב: "לתושבים מגיע קצת יותר מזה".

כזכור, ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר היום בהצהרה מצולמת כי "ללוחמים שלנו בדרום לבנון יש חופש פעולה מלא לסכל כל איום ישיר או מתהווה עליהם או על תושבי הצפון. אין לצה"ל שום הגבלה בעניין זה". לפי נתניהו, "אני עומד איתן על כך שנישאר ברצועת הביטחון בדרום לבנון ככל שיידרש כדי להגן על תושבי הצפון ועל כל אזרחי המדינה".