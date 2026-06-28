הערב (ראשון) פורסמו ממצאי התחקיר הצה"לי מהפגיעה בטנק מרכבה סימן 4 סמוך לרכס עלי טאהר בדרום לבנון, אירוע שבו נהרגו ארבעה לוחמים מצוות מפקד גדוד 52 של השריון: מפקד הגדוד סא"ל דור בן שמחון, התותחן (מפקד טנק בהכשרתו) סמ"ר נוה חבשוש, הטען סמ"ר יואב קליין והנהג סמ"ר ליאב כבביה זיכרונם לברכה.

מהתחקיר שנערך בימים האחרונים באוגדה 36 ובחיל השריון, התברר שרחפן נפץ של חיזבאללה עם חימוש נ"ט – כנראה RPG, פגע ישירות במיכל הדלק של הטנק בחלקו האחורי ומצד שמאל. הפגיעה במיכל הדלק, הובילה לפיצוץ אדיר, ולחדירת חימוש דרך מיכל הדלק לתוך תא הלוחמים.

בחיל השריון ממשיכים לתחקר את האירוע, בין היתר את מערכת ההגנה מסוג מעיל רוח, במטרה לשפר את ההגנה של טנק המרכבה סימן 4 שנחשב לאחד מטנקי המערכה המתקדמים ביותר בעולם

מדובר צה"ל נמסר: "לאחר תחקור ראשוני של האירוע בו נפל מג"ד 52, סא"ל דור גדליה בן שמחון ז"ל, ולוחמים בגדוד 52 מחפ"ק המג"ד - סמ"ר נוה חבשוש ז"ל, סמ"ר יואב קליין ז"ל וסמ"ר ליאב כבביה ז"ל - בדרום לבנון ב-19.06 (ו׳), עלה כי הטנק נפגע מרחפן נפץ. האירוע מצוי בתחקור. המידע נמסר למשפחות, צה"ל משתתף בצער המשפחות וימשיך ללוותן".