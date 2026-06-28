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הטרור ממאן להיכנע

ההערכה המדאיגה שהעבירו באגף המודיעין ופיקוד דרום לרמטכ"ל על התעצמות חמאס

באגף המודיעין ופיקוד הדרום העבירו לרמטכ"ל זמיר אזהרה לפיה הזרוע הצבאית של חמאס נערכת מחדש למלחמה | חמאס מייצר מאות מטענים וטילי נ"ט מידי חודש, מגייס מחבלים בני 18 עד 22 והחל לאחרונה לבצע אימונים למחבלי נוח'בה | בנוסף, ארגון הטרור מנסה להבריח רחפנים ואמצעי תקשורת מסיני ומשקם תשתיות תת קרקע ברחבי הרצועה (צבא)

3תגובות
מחבלי חמאס (צילום: Abed Rahim Khatib/Flash90)

בזמן שישראל פועלת בזירות אחרות, זירת עזה מסרבת להירגע. על פי דיווח הערב (ראשון), בכירי אגף המודיעין ופיקוד הדרום העבירו בשבוע שעבר לרמטכ"ל זמיר אזהרה לפיה הזרוע הצבאית של נערכת מחדש למלחמה.

על פי הדיווח בכאן חדשות, הבכירים הציגו לרמטכ"ל מידע לפיו חמאס מייצר מאות מטענים וטילי נ"ט מידי חודש, מגייס מחבלים בני 18 עד 22 והחל לאחרונה לבצע אימונים למחבלי נוח'בה. בנוסף, ארגון הטרור מנסה להבריח רחפנים ואמצעי תקשורת מסיני ומשקם תשתיות תת קרקע ברחבי הרצועה.

על פי הדיווח, הקצינים באגף המודיעין ופיקוד דרום אמרו לרמטכ"ל: "חמאס חזק בשטח, אף אחד לא מאיים עליו, והארגון לא מוכן לוותר על השליטה ב".

העמדה של צה"ל, שהועברה לאמריקנים, היא שיש לשוב ללחימה, אולם בוושינגטון מתנגדים ורוצים להישאר במצב שנוצר מההסכם. זאת, תוך רצון להמשיך במימוש החזון של הנשיא טראמפ ומועצת השלום.

עוד דווח הערב בכאן חדשות כי ב-10 ביוני נפגשה משלחת בכירה של חמאס בראשות מוסא אבו מרזוק במוסקווה עם בכירי הממשל הרוסי.

מקור פלסטיני שמעורה בפרטי הפגישה אמר לכאן חדשות כי עיקר הדיונים נסוב סביב סעיף 8 במפת הדרכים, העוסק בפינוי ואחסון הנשק ברצועה, כלומר הסעיף הנוגע לפירוק חמאס מנשקו.

לדבריו, חמאס הביע הסכמה עקרונית לסעיף, אך התנה זאת בתיקונים קשיחים: היישום בשטח יהיה באחריות בלעדית של "הוועדה הלאומית לניהול עזה". כזכור, מדובר בגוף פלסטיני משותף.

​בנוסף, חמאס התנה כי כוח הייצוב הבן-לאומי יפעל רק בתיאום ישיר עם הפלגים. התנאי השלישי הוא מתן ערבויות מוחלטות ששום נשק שיפונה לא יימסר לישראל או לגורם חיצוני.

חמאסרצועת עזהפיקוד דרום

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3
לא חשבנו שיקרה אחרת. ככה זה שלא כובשים ומתיישבים,אז הטרור חוזר.
יצחק
2
למה תמיד חצי עבודה
אלי
1
מתי היהודים יפסיקו להתנצל ויתחילו לעמוד על נפשם ולהסביר לאמריקאים שאין לנו ברירה אלא לחסל את כולם גם במחיר בידוד מדיני. לגמור את החמאס ולגמור את חיזבאללה עד אחרון המחבלים. את יתר התושבים להגלות לחול ולהתיישב בכל הרצועה. עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. מתי נפסיק להתנצל ולהגיד בריש גליי שהקבה נתן לנו
יעקב

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