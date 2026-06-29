בתגובה להפרת ההסכם צה"ל תקף שלוש מפקדות של חיזבאללה בדרום לבנון והשמיד משגר | תיעוד לאור הפרת ההסכם ופגיעה בכוחות צה"ל במרחב הביטחוני, צה"ל תקף שלוש מפקדות של ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון | בנוסף, הושמד משגר של ארגון הטרור | תיעוד (חדשות)