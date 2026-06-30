המשטרה התירה לפרסום כי שוטרי מחוז ירושלים ושרות הביטחון הכללי, השלימו חקירתם נגד אזרח זר בחשד למגע עם סוכן חוץ וביצוע משימות עבור גורמי מודיעין איראניים - הצהרת תובע הוגשה נגד החשוד.

לפי הודעת המשטרה, במסגרת פעילות משותפת של משטרת ישראל ושירות הביטחון הכללי, ובעקבות קבלת אינדיקציות מגופי ביטחון בין-לאומיים, נעצר בתאריך 9.6.26 אזרח אמריקאי כבן 20 בחשד לקיום מגע עם סוכן זר ופגיעה בביטחון המדינה.

ממצאי החקירה שנוהלה תחת צו איסור פרסום גורף ע"י היחידה המרכזית (ימ"ר) של מחוז ירושלים, העלו כי במהלך החודשים האחרונים עמד החשוד בקשר עם מפעילים מטעם גורמי מודיעין איראניים.

במסגרת זו, ביצע החשוד משימות שונות שכללו תיעוד וצילום של אתרים רגישים. תמורת ביצוע משימות אלו, קיבל החשוד תשלום כספי של עשרות עד מאות דולרים לכל משימה.

ק' החקירות, פקד עמיחי פנטה ממפלג התשאול בימ"ר: "בחודשים האחרונים נחשפו מספר נאשמים בריגול לטובת האויב, חלקם ביצעו את המעשים בשעת מלחמה ובכך סייעו לאויב לממש את זממו בתוך שטחי ישראל. נמשיך יחד עם שירות הביטחון הכללי לאתר ולחשוף עבירות מסוג זה, לעצור ולהמיד לדין כל אדם שיפגע ויסכן את ביטחון המדינה והאזרחים."

מעצרו של החשוד הוארך מעת לעת בבית המשפט בהתאם לצרכי החקירה.

עם סיומה של חקירת המשטרה וגיבוש תשתית ראייתית, הוגשה היום לבית המשפט הצהרת תובע בדבר הכוונה להגיש נגדו כתב אישום בימים הקרובים, לצד בקשה למעצרו עד תום ההליכים המשפטיים.