מספר פצועי מערכת הביטחון מכל המלחמות צפוי לחצות את רף 90 אלף המטופלים כבר במהלך שנת 2026, נתון המשקף זינוק חד של למעלה מ-40% בתוך שלוש שנים בלבד.

על פי הערכות הרשמיות של אגף השיקום במשרד הביטחון, המגמה המדאיגה תימשך ועד לשנת 2028 יגיע מספר כלל הפצועים המטופלים באגף לכ-100 אלף בני אדם, כאשר כ-50 אלף מתוכם יתמודדו עם פגיעות נפשיות שונות.

הזינוק החריף במספרים מתפרסם בציון 1000 ימים לפרוץ המלחמה, כאשר מספר פצועי ופצועות המלחמה הנוכחית שפנו עד כה לטיפול באגף השיקום הגיע לכ-26,200 בני אדם. מתוך כלל הפונים הללו, כ-65% מתמודדים עם מצוקה נפשית, חרדה או פוסט טראומה, המהווים כ-17,000 מטופלים, כאשר כ-7,700 מתוכם סובלים במקביל גם מפציעה פיזית בדרגות חומרה שונות.

מתוך נתוני פצועי המלחמה הנוכחית, כ-9,000 מטופלים מתמודדים עם פגיעה פיזית בלבד, וביניהם נכללים 97 פצועים המתמודדים עם קטיעת גפיים. פילוח הנתונים מראה כי 62% מהפצועים הם משרתי מערך המילואים, 21% בשירות חובה, 10% משרתים במשטרת ישראל ו-7% בשירות קבע, כאשר 92% מהם גברים ו-8% נשים, ומחציתם כמעט צעירים מתחת לגיל 30.

לאור היקפי הפצועים חסרי התקדים, משרד הביטחון מתריע כי המערך הלאומי של שיקום פצועי המלחמה עלול לקרוס תחת העומס הכבד, ומדגיש כי יש לתקצב ולהתחיל ליישם באופן מיידי את המלצות ועדת המומחים הציבורית בראשות פרופסור שלמה מור יוסף. הוועדה שמונתה על ידי שרי הביטחון והאוצר הגישה לאחרונה תוכנית פעולה מקיפה ביותר.

מנכ"ל משרד הביטחון, אלוף במילואים אמיר ברעם, התייחס לחשש מהקריסה בכנס ארגון נכי צה"ל ואמר כי "מימוש ההמלצות הללו הוא לא אופציה - הוא חובתה של מדינת ישראל. לא רק שר הביטחון, גם שר האוצר בירך על מסקנות הוועדה ותמך בהן - אך ניבחן כולנו בתוצאה, בביצוע ולא בהצהרות".

ברעם הדגיש בדבריו את החומרה שבאי מימוש המסקנות והוסיף כי "אנו נעמוד על מימוש המסקנות. אם לא נעשה זאת, המערך הלאומי והרגיש הזה של שיקום פצועי המלחמה, העושה עבודת קודש, עלול לקרוס תחת העומס". במשרד מבהירים כי למרות הרחבת המענים הקייימים, היקף הפצועים הנוכחי והעתידי מחייב מענה לאומי רחב בהרבה.

במהלך חודשי הלחימה הרחיב אגף השיקום את המענים הטיפוליים וגייס כ-4,000 מטפלים נפשיים, נתון המהווה פי ארבעה מתחילת המלחמה. בנוסף, שולש מספר הבתים המאזנים, הוקמו שירותים חדשים ובהם 9 חוות שיקומיות ברחבי הארץ, הופעלה ניידת לטיפול נפשי במצבי משבר ומצוקה, ונפתחה מחלקה סיעודית ייעודית המיועדת לפצועים צעירים.