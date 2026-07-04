ישיבת הממשלה ( צילום: קובי גדעון / לע״מ )

הממשלה צפויה לאשר מחר (ראשון) את מינויו של אל"מ (במיל') אופיר לוי לתפקיד המשנה לראש המטה לביטחון לאומי (המל"ל), במקומו של גיל רייך, שסיים את כהונתו. לוי, בן 51, הוא קצין שריון שהשתחרר בדרגת אלוף-משנה. לאחר שחרורו שימש כיועץ בתחום הגנת הגבולות בחברת רפאל.