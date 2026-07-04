הממשלה צפויה לאשר מחר (ראשון) את מינויו של אל"מ (במיל') אופיר לוי לתפקיד המשנה לראש המטה לביטחון לאומי (המל"ל), במקומו של גיל רייך, שסיים את כהונתו. לוי, בן 51, הוא קצין שריון שהשתחרר בדרגת אלוף-משנה. לאחר שחרורו שימש כיועץ בתחום הגנת הגבולות בחברת רפאל.
על פי דברי ההסבר, מר לוי בעל תואר ראשון במדעי ההתנהגות, עם מיקוד לייעוץ ארגוני, מאוניברסיטת אריאל ובעל תואר שני במדעי המדינה מאוניברסיטת חיפה. בנוסף, מר לוי בוגר קורס דירקטורים בכירים במכללת עמק הירדן וקורס ניתוח דוחות כספיים של המכללה הישראלית לניהול.
עובר למינוי שימש יועץ בתחום הגנת גבולות לחברת רפא"ל, וכיהן כדירקטור בחברת ענבי - יקבי רמת הגולן בע"מ. מר לוי הוא אל"מ במיל' ובעל עבר צבאי שכלל מספר תפקידים בכירים, ובהם ראש תורת חיל השיריון, מפקד חטיבת המילואים 679 וסגן מפקדת האוגדה המרחבית רמת הגולן 210.
כצפוי, חוות הדעת המשפטית שצורפה להצעה מצביעה על "קושי משפטי משמעותי" בהליך המינוי, בשל אי-עמידה מלאה בדרישות לייצוג הולם של נשים. למרות זאת, ועדת המינויים והיועצת המשפטית הגיעו למסקנה כי אין מניעה משפטית לאשר את המינוי.
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