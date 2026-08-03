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צה"ל ושב"כ: חוסל מחבל נוח'בה שלקח חלק בטבח שמחת תורה

צה"ל ושב"כ חיסלו את המחבל עבדאללה עדנאן טאהא אבו אלטייף, מפקד נוחבה בזרוע הצבאית של חמאס שפשט על ישראל ב-7 באוקטובר | בתקיפה נוספת חוסל המחבל ג'לאל סביח, מפקד בגדוד דרג' תפאח בחמאס (צבא)

פעילות מבצעית (צילום: דובר צה"ל)

תקף בהכוונת שב"כ אתמול (ראשון) במרחב דיר אל-בלח וחיסל את המחבל עבדאללה עדנאן טאהא אבו אלטייף, מפקד נוח'בה בזרוע הצבאית של . המחבל פשט לשטח מדינת ישראל בטבח 7 באוקטובר ולאורך המלחמה לקח חלק פעיל בלחימה נגד כוחות צה"ל.

במקביל, בתקיפה נוספת בהכוונת שב"כ אתמול במרחב שאטי, צה"ל חיסל את המחבל ג'לאל צביח, מפקד בגדוד דרג' תפאח בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס.

מוקדם יותר היום, צה"ל הודיע כי חיסל את המחבל מחמוד פטאיר, מפקד נוחבה בחטיבת מחנות המרכז בג'יהאד האיסלאמי. פטאיר פשט על ישראל ב-7 באוקטובר, לקח חלק בהחזקתו של רום ברסלבסקי בשבי ובטקסי מסירת חטופים. הוא חוסל באזור דיר אל-בלח במהלך סוף השבוע, אחרי שניסה בעת האחרונה לקדם מתווי טרור.

על פי הודעת צה"ל, בעת האחרונה, המחבלים ניסו לקדם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל, וחוסלו להסרת האיום. "כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום", נמסר.

צה"לחמאסשב"כנוח'בה

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