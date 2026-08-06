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זה מה שהתברר

רגעי בהלה ביישוב החרדי: הוסר החשש לחדירת מחבלים בתל ציון 

לאחר שהופעלו התרעות ביישובים תל ציון וכוכב יעקב שבבנימין, בצה"ל מעדכנים  כי מדובר בשני רכבים ישראליים חשודים שנכנסו ליישוב כוכב יעקב | "החשודים מעוכבים בנקודה, אין חשש לאירוע ביטחוני", נמסר (צבא)

תל ציון | ארכיון (צילום: אתר המועצה בנימין)

רגעי חרדה נרשמו הבוקר (חמישי) ביישוב החרדי תל ציון וביישוב הדתי הסמוך כוכב יעקב שבבנימין, לאחר שפיקוד העורף התריע על חשש לחדירת מחבלים, ככל הנראה בעקבות זיהוי שווא.

ההתרעה על חדירת מחבלים הופעלה ביישובים בשעה 08:41 הבוקר, זאת לאחר שהתקבל דיווח על רכב שפרץ את שער היישוב, אך לפי החשד מדובר באזרחים ישראלים.

מאוחר יותר דובר עדכן כי מדובר בשני רכבים ישראליים חשודים שנכנסו ליישוב כוכב יעקב. החשודים מעוכבים בנקודה. אין חשש לאירוע ביטחוני.

בהודעה לתושבים נכתב כי "בהמשך להפעלת ההתרעות ביישומון פיקוד העורף על חשש לחדירת מחבלים ביישובים תל ציון וכוכב יעקב שבחטיבת בנימין, עולה כי מדובר בשני רכבים ישראליים חשודים שנכנסו ליישוב כוכב יעקב. החשודים מעוכבים בנקודה. אין חשש לאירוע ביטחוני".

צה"לפיקוד העורףבנימיןתל ציוןכוכב יעקב

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