צה"ל: בתים הוצתו בכפר פלסטיני, אישה וילדה נפצעו

הצתה בכפר פלסטיני | ארכיון

דובר צה"ל עדכן הבוקר (חמישי) כי כוחותינו קפצו אמש למרחב ח'ירבת טובא שבחטיבת יהודה בעקבות דיווח על הצתת בתים ותקיפת פלסטינים במרחב, על ידי אזרחים ישראלים. כתוצאה מכך, נפצעו מספר פלסטינים, בניהם ילדה ואישה. כמו כן נשרפו מספר מבנים.