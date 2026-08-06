צה"ל: בתים הוצתו בכפר פלסטיני, אישה וילדה נפצעו

דובר צה"ל עדכן הבוקר (חמישי) כי כוחותינו קפצו אמש למרחב ח'ירבת טובא שבחטיבת יהודה בעקבות דיווח על הצתת בתים ותקיפת פלסטינים במרחב, על ידי אזרחים ישראלים. כתוצאה מכך, נפצעו מספר פלסטינים, בניהם ילדה ואישה. כמו כן נשרפו מספר מבנים.
בהגעתם, הכוחות סרקו במרחב, זיהו מבנים שרופים, כתובות גרפיטי ורכוש הרוס. החשודים נמלטו טרם הגעתם. במהלך הלילה שוטרי מחוז ש"י נכנסו למרחב באבטחת כוחות צה"ל לאיסוף עדויות, ממצאים וראיות לטובת החקירה.
מהצבא נמסר: "צה"ל מגנה בתוקף אירועים מסוג זה, לרבות פגיעה בתושבים בניהם נשים וילדים. צה"ל מצפה מגורמי אכיפת החוק למצות את הדין עם החשודים".
לפני יומיים הוצתו כמה כלי רכב בשטח שבין הכפרים הפלסטיניים ג'אלוד ותלפית, סמוך ליישוב שילה בבנימין. מלבד הצתת הרכבים, רוססו במקום כתובות נאצה שכללו את המילים "נקמה", "אבי לך הביתה" וסמלי מגן דוד. הכתובת "אבי" מכוונת למפקד פיקוד המרכז אבי בלוט.
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