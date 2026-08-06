כיכר השבת
החשודים נמלטו

צה"ל: בתים הוצתו בכפר פלסטיני, אישה וילדה נפצעו

דובר צה"ל מסר כי אמש הוזעקו כוחות בעקבות דיווח על הצתת בתים ותקיפת פלסטינים בידי אזרחים ישראלים | לפי צה"ל, מספר פלסטינים, בהם אישה וילדה, נפצעו ונשרפו כמה מבנים, בעוד החשודים נמלטו מהמקום | במהלך הלילה אספה המשטרה ממצאים וראיות במסגרת החקירה (צבא)

הצתה בכפר פלסטיני | ארכיון

דובר עדכן הבוקר (חמישי) כי כוחותינו קפצו אמש למרחב ח'ירבת טובא שבחטיבת יהודה בעקבות דיווח על הצתת בתים ותקיפת פלסטינים במרחב, על ידי אזרחים ישראלים. כתוצאה מכך, נפצעו מספר פלסטינים, בניהם ילדה ואישה. כמו כן נשרפו מספר מבנים.

בהגעתם, הכוחות סרקו במרחב, זיהו מבנים שרופים, כתובות גרפיטי ורכוש הרוס. החשודים נמלטו טרם הגעתם. במהלך הלילה שוטרי מחוז ש"י נכנסו למרחב באבטחת כוחות צה"ל לאיסוף עדויות, ממצאים וראיות לטובת החקירה.

מהצבא נמסר: "צה"ל מגנה בתוקף אירועים מסוג זה, לרבות פגיעה בתושבים בניהם נשים וילדים. צה"ל מצפה מגורמי אכיפת החוק למצות את הדין עם החשודים".

לפני יומיים הוצתו כמה כלי רכב בשטח שבין הכפרים הפלסטיניים ג'אלוד ותלפית, סמוך ליישוב שילה בבנימין. מלבד הצתת הרכבים, רוססו במקום כתובות נאצה שכללו את המילים "נקמה", "אבי לך הביתה" וסמלי מגן דוד. הכתובת "אבי" מכוונת למפקד פיקוד המרכז אבי בלוט.

צה"ליהודה ושומרוןאבי בלוט

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