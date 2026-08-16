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בכפוף לשימוע

קצין נוסף בחיל האוויר יואשם שהימר בפולימרקט על תקיפות באיראן ובתימן 

קצין בחיל האוויר בדרגת רב-סרן זומן לשימוע לפני הגשת כתב אישום, בטענה שהימר בפולימרקט על תקיפות באיראן ובתימן | מדובר באישום נוסף בפרשת ההימורים בפולימרקט בחיל האוויר | בתום השימוע יוחלט האם להעמידו לדין (צבא)

2תגובות
מטוס קרב (צילום: Nati Shohat/Flash90)

פרשת ההימורים בחיל האוויר מתרחבת: קצין בחיל האוויר בדרגת רב-סרן יואשם כפוף לשימוע בעבירות של הפרת אמונים אחרי שהימר בפולימרקט על תקיפות ב ובתימן.

על פי הדיווח הערב (ראשון) בחדשות 12, מדובר באישום נוסף בפרשת ההימורים בפולימרקט בחיל האוויר, רק שהפעם קצין מואשם רק בהפרת אמונים.

כאמור, אין מדובר במקרה הראשון. רק בחודש פברואר הואשם קצין אחר בחיל האוויר בעבירות ביטחוניות חמורות. הוא היה עצור במשך מספר חודשים ולבסוף שוחרר בתנאים מגבילים.

בכתב האישום נכתב אז שהקצין הפר חובות סודיות בסיסיות והיה מוכן "למכור" ידיעות ביטחוניות סודיות ביותר תמורת רווח כספי. לפי האישום, מעשיו של הקצין סיכנו באופן ממשי את טייסי חיל האוויר ואת הפעילות המבצעית של צה"ל, תוך הפרת האמון שניתן בו במסגרת תפקידו.

הקצין, שכיהן בתפקיד רגיש במיוחד, ניצל את מעמדו ואת הגישה הבלתי מוגבלת שלו למידע מסווג כדי להעביר ידיעות ביטחוניות לגורמים חיצוניים. על פי החקירה, המידע שהועבר כלל פרטים על יכולות מבצעיות, מיקומי בסיסים ופעילות של כלי טיס של חיל האוויר - מידע שבידיים עוינות עלול היה לסכן חיי אדם.
איראןחיל האווירתימןפולימרקט

2 תגובות

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2
העיקר שהרוויח משהוא מהמצב
לוי
1
מי אמר שאין ביביסטים בחיל האויר
מלכו

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