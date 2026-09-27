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הלחימה בדרום לבנון

התגובה לרחפן נפץ: תקיפת תשתיות של חיזבאללה | צפו בתיעוד מהתקיפות

צה"ל תקף תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה בתגובה לרחפן נפץ ששוגר לעבר כוחותינו במרחב הביטחוני | צפו (צבא)

1תגובות
התקיפות בלבנון
התקיפות בלבנון (צילום: דובר צה"ל)

מחבלים מארגון הטרור חיזבאללה שיגרו הלילה (ראשון) רחפן נפץ לעבר כוחות הפועלים במרחב הביטחוני שבדרום לבנון. אין נפגעים.

בתגובה לכך, צה״ל תקף מהאוויר מטרות של ארגון הטרור במספר מרחבים בדרום לבנון.

בין המטרות שהותקפו היו אתרים ששימשו את מחבלי ארגון הטרור חיזבאללה לשיגור רחפני נפץ וטילי נ"ט לעבר כוחותינו ותשתיות טרור נוספות.

דובר צה"ל מבהיר כי "צה"ל ימשיך לפעול להסרת איומים מיידים. כל הפעלת כוח משטח לבנון במטרה לפגוע באזרחי מדינת ישראל או בכוחות צה״ל תענה בעוצמה רבה".

יחד עם זאת, דובר צה"ל מדגיש כי "צה"ל ממשיך להיות מחויב להסכם בין ישראל ללבנון".
צה"לחיזבאללהדרום לבנוןרחפן נפץרחפני נפץ

1 תגובות

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זה לגמרי לא מעניין את העם החרדי שלא לוקח חלק בהגנת העם היהודי.
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