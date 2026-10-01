מחבל חמאס שפשט לישראל ב-7 באוקטובר חוסל והוצג כ"עיתונאי"

צה"ל תקף אתמול (רביעי) בדרום רצועת עזה וחיסל את מחמד עבד אלעזיז מחמד נגאר, מחבל בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס.

המחבל מחמד נגאר פשט לשטח ישראל בטבח 7 באוקטובר ולאחר חיסולו, הוצג כעיתונאי, תוך השמטת שיוכו לזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס.

בתקופה האחרונה, המחבל קידם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל, ופעל לשיקום יכולות ארגון הטרור חמאס, תוך הפרה שיטתית של הסכם הפסקת האש.

בצה"ל מציינים עוד כי טרם התקיפה ננקטו צעדים לצמצום הפגיעה באזרחים ככל הניתן, לרבות שימוש בחימוש מדויק ותצפיות מהאוויר.כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי.