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"קידם מתווי טרור"

מחבל חמאס שפשט לישראל ב-7 באוקטובר חוסל והוצג כ"עיתונאי"

מחבל חמאס שפשט לשטח הארץ ב-7 באוקטובר והוצג כעיתונאי חוסל על-ידי צה"ל בדרום רצועת עזה (חדשות)

המחבל שחוסל והוצג כעיתונאי (צילום: דובר צה"ל)

תקף אתמול (רביעי) בדרום רצועת עזה וחיסל את מחמד עבד אלעזיז מחמד נגאר, מחבל בזרוע הצבאית של .

המחבל מחמד נגאר פשט לשטח ישראל בטבח 7 באוקטובר ולאחר חיסולו, הוצג כעיתונאי, תוך השמטת שיוכו לזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס.

בתקופה האחרונה, המחבל קידם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל, ופעל לשיקום יכולות ארגון הטרור חמאס, תוך הפרה שיטתית של הסכם הפסקת האש.

בצה"ל מציינים עוד כי טרם התקיפה ננקטו צעדים לצמצום הפגיעה באזרחים ככל הניתן, לרבות שימוש בחימוש מדויק ותצפיות מהאוויר.כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי.
צה"לחמאסחיסול מחבל

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