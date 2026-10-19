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לקראת הבחירות: 

תנועת הביטחוניסטים בקריאה לראשי המפלגות - "הציבור זכאי לדעת"

לקראת הבחירות: תנועת הביטחוניסטים קוראת לראשי המפלגות: "הציבור זכאי לדעת מהי תפיסת הביטחון של מי שמבקשים את אמונו" | התנועה, המונה למעלה מ-60 אלף מפקדים, קצינים ולוחמים בדימוס, מציגה לציבור שבעה עקרונות ביטחוניים וקוראת לראשי המפלגות הציוניות להתחייב עליהם לקראת הבחירות לכנסת ה-26 (ביטחון)

כה
כיכר השבת
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וועידת "מאסון לניצחון" של תנועת הביטחוניסטים (צילום: רחל ארמן)

לקראת הבחירות לכנסת ה-26, תנועת הביטחוניסטים יוצאת בקמפיין ציבורי שנועד להציב את ביטחון ישראל במרכז סדר היום של מערכת הבחירות. במסגרת הקמפיין מפרסמת התנועה מודעות המציגות לציבור הבוחרים שבעה עקרונות יסוד שלדבריה חיוניים להבטחת ביטחון ישראל לדורות, וקוראת לראשי המפלגות הציוניות להציג את עמדותיהם ולהתחייב למדיניות ברורה בנושאים אלה.

בין העקרונות: שמירת בקעת הירדן כגבול הביטחון המזרחי, ביסוס מרחבי חיץ בגבולות, חיזוק ההתיישבות, עליונות צבאית ועצמאות חימושית, חיזוק המשילות והמאבק בטרור ובפשיעה, שירות וערבות הדדית והמאבק באנטישמיות ובדה-לגיטימציה נגד ישראל.

יו"ר תנועת הביטחוניסטים, תא"ל (מיל') ארז וינר: "הממשלה הבאה תקבל החלטות שיעצבו את ביטחון ישראל לשנים רבות. הציבור זכאי לדעת מהי תפיסת הביטחון של מי שמבקשים את אמונו. אנחנו מציבים בפני הבוחרים את סוגיות היסוד שיקבעו את יכולתה של ישראל להגן על עצמה, וקוראים לראשי המפלגות להציג התחייבויות ברורות. ביטחון ישראל הוא עניין שנוגע לעתיד של כולנו".
בקעת הירדןבחירות לכנסתארז וינרתנועת הביטחוניסטים

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