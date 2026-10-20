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מכה לתשתיות הטרור: צה"ל ושב"כ השמידו שלושה מחסני אמל"ח של חמאס ברצועה

בפעילות משותפת בשבוע שעבר, הותקפו והושמדו מחסני אמצעי לחימה ששימשו את הזרוע הצבאית של ארגון הטרור • בין אמצעי הלחימה שהושמדו: רקטות, משגרים ורובי קלאצ'ניקוב • צה"ל: "נמשיך לפעול להסרת כל איום מיידי" (צבא)

בנ
ב. ניסני
כיכר השבת |
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צפו בתיעוד (צילום: דובר צה"ל)

הלחימה בטרור ברצועת : בהודעה משותפת שפרסמו דובר ודוברות שירות הביטחון הכללי (שב"כ), נחשף כי כוחות הביטחון תקפו והשמידו בשבוע שעבר (חמישי) שלושה מחסני אמצעי לחימה מרכזיים של , אשר היו פרוסים ברחבי רצועת עזה.

על פי הודעת כוחות הביטחון, המחסנים שהותקפו שימשו באופן פעיל את הזרוע הצבאית של ארגון הטרור. בתוכם אחסן חמאס עשרות אמצעי לחימה מסוגים שונים, המיועדים לפגיעה בכוחות צה"ל ובאזרחי ישראל.

בין אמצעי הלחימה שהושמדו בתקיפות:

עשרות רקטות ומשגרים

רקטות RPG

כלי נשק מסוג 'קלאצ'ניקוב'

ציוד לחימה היקפי ומגוון

במערכת הביטחון ציינו כי טרם ביצוע התקיפות ננקטו צעדים זהירים במטרה לצמצם ככל הניתן פגיעה באזרחים בלתי מעורבים. בין היתר, פורסמו אזהרות מקדימות לאוכלוסייה המקומית, נעשה שימוש בחימוש מדויק, ובוצעו תצפיות ממוקדות מהאוויר כדי לוודא את נקיון המרחב מעוברי אורח.

"כוחות הביטחון ימשיכו לפעול בנחישות לגריעת יכולות ארגוני הטרור ברצועת עזה ולסיכול כל ניסיון לשקמן או להחזיק באמצעי לחימה במטרה לפגוע בכוחותינו", נמסר בהודעה המשותפת.

עוד הובהר כי כוחות הביטחון פרוסים כעת במרחב בהתאם להסכמים הקיימים, וימשיכו לפעול באופן נחרץ להסרת כל איום מיידי שיתפתח בשטח.
צה"לחמאסעזה

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