תוכניתו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ להצבת כוח בינלאומי ברצועת עזה ניצבת על פי הדיווחים בפני קשיים משמעותיים, כאשר מדינות שנחשבו למועמדות עיקריות לשלוח חיילים נסוגות מהרעיון.

אינדונזיה, שהצהירה בעבר כי תוכל לשלוח עד 20 אלף חיילים, מבהירה כעת שהמספר הזה מתייחס ליכולת הכללית שלה ולא להתחייבות ספציפית לעזה. בפועל, בכירים בממשלה מדווחים שהמדינה בוחנת שליחת כוח מצומצם בהרבה, אולי כ־1,200 חיילים בלבד, ובתפקידים לוגיסטיים ורפואיים ולא בתפקידי לחימה.

קצינים אינדונזים הביעו חוסר רצון להשתתף במשימה שעלולה לדבריהם להביא אותם לעימות ישיר עם האוכלוסייה הפלסטינית.

מדינות נוספות שנחשבו מועמדות – בהן אזרבייג'ן, פקיסטן ואיטליה – הפכו מהוססות. באזרבייג'ן מצהירים שהשתתפות תבוא בחשבון רק אם הלחימה תיפסק לחלוטין, ובאיטליה מדגישים כי הם עדיין "בודקים דרכי תרומה אפקטיביות", בעיקר בתחומי אימון כוחות פלסטיניים ופירוק מוקשים.

גם מדינות המפרץ שעמדו בעבר מאחורי הרעיון מגלות צינון משמעותי בעמדתן. באיחוד האמירויות מצהירים שהמסגרת עדיין אינה ברורה, ושמדינות האזור אינן מעוניינות להכניס את חייליהן לשטח שבו מתקיימת עדיין פעילות צבאית ישראלית.

התוכנית האמריקאית מבקשת להקים כוח בינלאומי גדול – בין 15 ל־20 אלף חיילים – שיאכוף את פירוק חמאס מנשק, ישמור על גבולות הרצועה ויגן על פעילות הומניטרית. אולם סוגיות מהותיות עדיין לא נפתרו: כיצד יתבצע הפירוק מנשק? מה יהיו כללי ההפעלה? היכן יוצבו הכוחות? והאם ייכנסו לאזורים שבהם חמאס עדיין פעיל? גם תהליך היווצרות "מועצת השלום", שאמורה לפקח על עזה למשך שנתיים בראשות טראמפ, תקוע – אף שציפו להכרזה מהירה לאחר החלטת מועצת הביטחון ב־17 בנובמבר.

בתוך כך, חמאס משגר מסרים סותרים לגבי נכונותו להתפרק מנשק. גורמים מצריים שהיו מעורבים בשיחות מסבירים כי ייתכן שהארגון יסכים לוותר על נשק כבד בלבד, אך ישמור על נשק קל – תרחיש שלא מספק אף אחת מהמדינות המעורבות. מצרים עצמה צפויה להימנע משליחת כוחות כל עוד ישראל פועלת בשטח, מחשש שתקריות בין צבאות יובילו להסלמה אזורית חמורה.

ישראל מצידה מטילה ספק בכוח הבינלאומי וטוענת כי לא ברור מי יסכים להתמודד עם חמאס בפועל. מומחים ביטחוניים מעריכים שבמצב העניינים הנוכחי הסיכוי שהכוח יפרק מנשק את חמאס נמוך מאוד.

לאור כל אלה, יישום התוכנית, שתוכנן להתחיל כבר בתחילת 2026, נראה רחוק יותר מאי פעם.