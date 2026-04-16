דריכות וכוננות שיא בישראל

דיווח: הנשיא טראמפ עדכן את נשיא לבנון שתיתכן החלטה על הפסקת אש בלבנון - בתוך שעות

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שוחח עם טלפונית עם נשיא לבנון עאון, והודיע כי החלטה על הפסקת אש בלבנון צפויה בתוך שעות | מוקדם יותר, ובניגוד לציפיות, סירב נשיא לבנון לשוחח עם ראש הממשלה נתניהו טלפונית | במקביל לדיווחים: ירי מצד חיזבאללה לעבר חיפה והקריות (צבא וביטחון, אקטואליה)

לקראת הפסקת אש בצפון? נשיא ארצות הברית שוחח היום (חמישי) בשעות הצהרים עם נשיא לבנון, והעביר מסר ולפיו הכרזה על הפסקת אש בלבנון צפויה בתוך מספר שעות. כך לפי הדיווח בערוץ אל-ערבי הקטארי.

הדיווח מגיע על רקע תקופה ממושכת של חילופי אש כבדים ולחימה עצימה בגבול הצפוני, כאשר המתווכים האמריקנים פועלים באינטנסיביות מאחורי הקלעים כדי להגיע לנוסח מוסכם שיסיים את הלחימה.

בלבנון טוענים כי המעורבות הישירה של הנשיא טראמפ נועדה להפעיל לחץ אחרון על הצדדים כדי להבטיח שקט באזור, זאת כחלק מהבטחותיו המוקדמות להביא ליציבות במזרח התיכון.

מוקדם יותר היום ההיסטוריה שחישבה להתרחש נגוזה. הכל החל כאשר הלילה כתב נשיא ארה"ב דונלד טראמפ בפוסט ברשת החברתית שלו כי שיחה היסטורית בין נתניהו לעאון צפויה להתקיים במהלך היום.

"מנסה ליצור קצת מרווח נשימה בין ישראל ללבנון. עבר זמן רב מאז ששני המנהיגים דיברו, בערך 34 שנים. זה יקרה מחר. נחמד!", כתב הנשיא טראמפ.

אלא שבמהלך היום התברר כי שיחה לא תתקיים בסופו של דבר, למרות הפגישה ההיסטורית בין שגרירי ישראל ולבנון בארה"ב. למרות הודעתו של הנשיא טראמפ על שיחה היסטורית קרובה, השיחה שאמורה הייתה להתקיים בנוכחות טלפונית של מזכיר המדינה מרקו רוביו התבטלה, למרות שהנשיא הלבנוני פינה את לו"ז אחר הצהריים על מנת לקיימה.

לפי דיווח ברשת LCBI הלבנונית, נשיא לבנון הודיע בשיחה עם מזכיר המדינה כי הוא מסרב לכך שראש הממשלה נתניהו יצטרף לשיחה, מה שהביא ככל הנראה לסיומה.

אסור לעצור! הפסקת אש עכשיו היא פרס לטרור. אם לא נסיים את המלאכה בפירוק חיזבאללה מנשקו אנחנו נתעורר לעוד 7 באוקטובר מצפון תוך שנה טראמפ לוחץ בגלל הבחירות או האינטרסים שלו אבל אנחנו צריכים לדאוג לביטחון יישובי הצפון
צביקה
מוחה בדברך חייב לעצור את המלחמה בלבנון ממשלת נתניהו הגרועה בתולדותיה גם כך מפקירה את אזרחיה בכל המלחמות חייבים להעיפו שלטונו
מגיב 1 בשם צביקה
מבצע שאגת הארי היה נהדר עכשיו הגיע הזמן למבצע שתיקת הכבשים האיראניות אנחנו מבקשים מהאורניום לצאת מאיראן בנימוס ואם לא נשלח לו מכתב רשום מעורך דין זה בטוח יעבוד
שמעון

