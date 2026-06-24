כוחות פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית (CENTCOM) פרסמו לפני זמן קצר (רביעי), כי ביצעו ב-19 ביוני תקיפה אווירית מדויקת בצפון מערב סוריה, שהביאה למותו של מנהיג בכיר בארגון הטרור דאעש.

המבצע מהווה חלק ממאמציה המתמשכים של ארה"ב לשבש ולחסל מנהיגי טרור המאיימים על אזרחים אמריקניים ועל בעלות בריתה.

על פי ההודעה הרשמית של פיקוד המרכז, התקיפה חיסלה את עלי חוסיין אל-עולווי, שכיהן בתפקיד בכיר בארגון הטרור. "CENTCOM ושותפינו נותרים מחויבים לעקור את שרידי דאעש הנותרים כדי להבטיח את תבוסתו המתמשכת", הבהיר אדמירל בראד קופר, מפקד פיקוד המרכז.

המאבק המתמשך בדאעש

התקיפה בסוריה מצטרפת לשורה של פעולות שנוקטים כוחות ארה"ב ובעלות בריתה נגד ארגון הטרור דאעש. למרות שהארגון הובס מבחינה טריטוריאלית לפני שנים, הוא ממשיך להוות איום משמעותי באזור המזרח התיכון ומעבר לו.

אדמירל קופר הדגיש כי "נמשיך להגן על מולדת ארה"ב, על אנשי השירות שלנו, על בעלות בריתנו ושותפינו ברחבי האזור". דבריו משקפים את המחויבות האמריקנית להמשיך במאבק נגד הטרור, גם כאשר הארגון פועל מתוך מחתרת ולא שולט בשטחים.

כזכור, בשבועות האחרונים נעצר בישראל צעיר בן 20 מנחף שנשבע אמונים לדאעש ותכנן לבצע פיגוע נגד חיילי צה"ל. המקרה מדגים כי האיום מצד הארגון אינו מוגבל לסוריה ועיראק בלבד, אלא משתרע גם לישראל ולמדינות נוספות.