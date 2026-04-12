ג'יי דיי ואנס, אמש

שיחות המשא ומתן בין ארצות הברית לאיראן באיסלמאבאד, בירת פקיסטן, הסתיימו הבוקר (בין מוצ"ש לראשון) בכישלון. לאחר 21 שעות של דיונים מאומצים, הודיע סגן הנשיא האמריקני ג'יי די ואנס כי המשלחת חוזרת לוושינגטון ללא הסכם, לאחר שאיראן סירבה לקבל את התנאים האמריקניים.

"עסקנו בכך כבר 21 שעות, וניהלנו מספר דיונים ענייניים עם האיראנים. זו הבשורה הטובה", מסר ואנס בהצהרה קצרה לתקשורת. "הבשורה הרעה היא שלא הגענו להסכם. ואני סבור שזו בשורה רעה לאיראן הרבה יותר משהיא בשורה רעה לארצות הברית". על פי דבריו, הסוגייה הגרעינית הייתה זו ששברה את גב הגמל מצד האמריקני. "אנחנו צריכים לקבל אישור לכך שאיראן לא תשיג נשק גרעיני", הבהיר סגן הנשיא. "הבהרנו היטב מהם הקווים האדומים שלנו, על מה אנחנו מוכנים להתגמש ועל מה אנחנו לא מוכנים להתגמש. עשינו זאת בצורה הברורה ביותר, והם בחרו שלא לקבל את התנאים שלנו".

דרום לבנון אחרי תקיפה ישראלית ( צילום: Ayal Margolin/Flash90 )

מצד איראן נשמעו האשמות הפוכות. על פי דיווח ה"ניו יורק טיימס", גורמים איראניים שמעורבים במשא ומתן טענו כי שלושה נושאים עיקריים נותרו במחלוקת: פתיחת מצר הורמוז, האורניום המועשר ודרישת איראן לשחרר כ-27 מיליארד דולר של הכנסות שהוקפאו בחו"ל. הרפובליקה האיסלאמית האשימה את ארה"ב ב"דרישות מוגזמות" שהובילו לקריסת המו"מ.

במדינת היהודים לא הופתעו מכישלון השיחות. כידוע, הרפובליקה האיסלאמית לא גילתה גמישות בשיחות בפקיסטן, ולא נתנה לאמריקנים מרחב תמרון. ובישראל הבהירו הבוקר כי ישנה שביעות רצון מהקו הקשוח שהציגה המשלחת האמריקנית, ומכך שהאמריקנים אימצו גישה שעדיף שלא יהיה הסכם בכלל על פני הסכם רע.

התיאום בין ישראל לארצות הברית נותר מקסימלי, הן בין הנשיא טראמפ לבין ראש הממשלה בנימין נתניהו והן בין הצבאות ושירותי הביון. למעשה, שתי המדינות רואות עין בעין את הקווים האדומים במשא ומתן והתנאים שנדרשים מאיראן.

מה הלאה? האפשרויות על השולחן

הכדור עובר כעת למגרשו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. המשלחת האמריקנית בראשות סגן הנשיא תגיע לוושינגטון ותדווח לנשיא על ההתרשמות שלה. חלק מיועציו של טראמפ וסגן הנשיא ואנס לא מתלהבים מאפשרות של חזרה ללחימה, ולכן ייתכן שימליצו לו לתת עוד צ'אנס למשא ומתן ולקוות שהפקיסטנים ישכנעו את האיראנים להתגמש.

ואנס עצמו שידר מסר כזה בהצהרה שמסר בפקיסטן: "הגענו לפה ואנחנו עוזבים עם הצעה פשוטה מאוד - וזוהי ההצעה הסופית והטובה ביותר שלנו. נראה אם האיראנים יקבלו אותה".

ובכל זאת, בין האפשרויות שעומדות על הפרק על פי הדיווח בווינט הן: הטלת מצור על איראן, חזרה להפצצות ביחד עם ישראל במיקוד של אנרגיה ותשתיות לאומיות כדי להשאיר את איראן ללא יכולת שיקום כלכלית ולהאיץ את הדרך לקריסה של השלטון ויציאה של העם לרחובות. אפשרויות נוספות כוללות פעולה קרקעית במצרי הורמוז, כיבוש האי חארג, ופעולה צבאית להוצאת האורניום המועשר.

נראה שהצבא האמריקני מתכונן לכל האפשרויות. גם בישראל נערכים לאפשרות של חזרה מהירה ללחימה. השאלה הגדולה שנשארת פתוחה היא מה יעשה טראמפ עכשיו - האם ייתן צ'אנס נוסף לדיפלומטיה, או שיחזור למסלול הצבאי.

צפו בתיעוד - צילום: דובר צה"ל צפו בתיעוד | צילום: צילום: דובר צה"ל 10 10 0:00 / 0:06 צפו בתיעוד ( צילום: דובר צה"ל )

בינתיים, הנשיא טראמפ שיתף מאמר מאתר Just the News, שבו נטען כי הקלף שלו נגד איראן הוא "מצור ימי". בנוסף, טראמפ איים: "סין תהיה בבעיה אם תעביר נשק לאיראן".