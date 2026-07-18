בצל ההסלמה הביטחונית באזור: ארצות הברית פרסמה אזהרת מסע לישראל. זאת במקביל להמשך התקיפות באיראן - כולל הלילה.

כמו כן, ארצות הברית החלה ביממה האחרונה במהלך נרחב של משלוח עשרות מטוסי קרב נוספים למזרח התיכון, זאת על רקע המתיחות הביטחונית הגוברת והחשש הממשי מפני הסלמה צבאית מול איראן. כך דווח במהדורת השבת של כאן חדשות.

במסגרת פריסת הכוחות המואצת, טייסת של מטוסי קרב מתקדמים מסוג F-16 כבר נחתה בבסיס בירדן, כאשר בימים הקרובים צפויים להגיע מטוסי קרב נוספים לבסיסים שונים ברחבי האזור הרגיש.

המהלך האמריקני הנוכחי כולל תגבור משמעותי של טייסות קרב מסוג F-35 ו-F-16, שפריסתן המלאה במרחב צפויה להסתיים כבר במהלך הימים הקרובים, מיד עם השלמתן של כלל ההכנות הלוגיסטיות הנדרשות בבסיסי היעד.

במקביל לפריסת מטוסי הקרב במדינות השכנות, הממשל בוושינגטון כבר עדכן את ההנהגה בישראל על כוונתו לשנות את הפריסה האזורית של כוחותיו, צעד שכולל שיגור של מטוסי תדלוק נוספים ישירות לתוך שטחי מדינת ישראל, בהמשך להחלטתו של הנשיא דונלד טראמפ בנושא.

מדובר ברכבת אווירית של עשרות כלי טיס, שייעודם המרכזי הוא מתן תמיכה לוגיסטית ומבצעית מקיפה במקרה של תקיפות באיראן. חלק ממטוסי התדלוק הללו כבר נחתו במהלך היממה האחרונה בבסיס עובדה של חיל האוויר בדרום הארץ, לאחר שהגיעו מאזור קטר, ומטוסים נוספים צפויים לנחות בימים הקרובים בבסיסים צבאיים נוספים באזור הדרום.

הגעתם של מטוסי התדלוק קריטית במיוחד עבור מטוסי הקרב, שכן הם מאפשרים להם לשהות באוויר לטווחים ארוכים ומרחקים עצומים, דבר שנחוץ לפעילות מבצעית מרוחקת כמו זו הנדרשת מול הרפובליקה האסלאמית.

התיאום הביטחוני ההדוק והרגיש בין ירושלים לוושינגטון מייצר גם אתגרים אזרחיים מורכבים בתוך ישראל. בעקבות לחצים שהופעלו מצד שרת התחבורה מירי רגב, נעשים כעת ניסיונות מצד גורמי המקצוע לצמצם ככל הניתן את הגעתם של מטוסי התדלוק האמריקניים לנמל התעופה הבינלאומי בן גוריון, וזאת מתוך חשש כבד שהדבר יוביל לשיבושים קשים וביטולי טיסות אזרחיות רבות.

עם זאת, למרות הניסיונות למזער את הפגיעה בשגרה האזרחית, גורמי ביטחון ישראלים מבהירים בצורה שאינה משתמעת לשני פנים כי במידה ותירשם הסלמה ישירה ורחבה מול איראן, הצרכים המבצעיים וצורכי הביטחון של המדינה יגברו לחלוטין על כל שיקול אזרחי או כלכלי אחר.