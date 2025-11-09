מיליון רחפנים בשנתיים: פרויקט המלחמה ההיסטורי של ארה"ב

בצל מאבקי העליונות הטכנולוגית מול סין ורוסיה, צבא ארצות הברית משיק את אחד המיזמים השאפתניים ביותר בתולדותיו – תוכנית SkyFoundry, שמטרתה לייצר מיליון רחפנים בתוך פחות משלוש שנים. המהלך נועד להבטיח יתרון טקטי בשדה הקרב המודרני, שבו רחפנים הפכו לכלי הנשק הזמין, הזול והקטלני ביותר.

לפי דיווח של Military Times, שר צבא ארה"ב דן דריסקול חשף את התוכנית במהלך ביקורו במתקן הנשק פיקטיני ארסנל שבניו ג'רזי. לדבריו, מדובר ב־"מהפכה תעשייתית חדשה", שתשנה את הדרך שבה הצבא האמריקאי נלחם, מתאמן ומתעצם.

"אנחנו לא מדברים עוד על רכישות נקודתיות, אלא על ייצור בקנה מידה לאומי", אמר דריסקול.

"החזון הוא שכל חייל – החל מיחידות החי"ר ועד המודיעין – יוכל לשלוח רחפן תוך שניות ולקבל שליטה מלאה על השטח."

שותפות בין ממשלה לתעשייה

תוכנית SkyFoundry מבוססת על שיתוף פעולה רחב בין המגזר הציבורי לפרטי. הצבא יספק את התשתית, התקנים והפיקוח, ואילו החברות האזרחיות יובילו את הפיתוח, ההנדסה והייצור. המטרה: להפוך את ארצות הברית למעצמת הרחפנים הגדולה בעולם – ולהפסיק את התלות ביצרנים סינים.

דובר הצבא האמריקאי הסביר כי "המיזם לא נועד להתחרות בתעשייה, אלא להנגיש טכנולוגיות קרב חדשניות לכל לוחם, במחיר נמוך ובזמינות גבוהה." חלק מהרחפנים יהיו חד־פעמיים, לשימושי תקיפה או ריגול, בעוד שאחרים יתוכננו לשימוש חוזר לטווח בינוני.

רחפנים – הנשק שמכריע מלחמות

הניסיון שנצבר בשדות הקרב באוקראינה ובעזה הדגים כי רחפנים הפכו לנשק ההכרעה החדש. הם מספקים עליונות מודיעינית, יכולת פגיעה מדויקת ותגובה מהירה – בעלות של אלפי דולרים בלבד, לעומת טילים שעולים מיליונים.

חבר הקונגרס פט האריגן, שיזם את החוק שיסד את התוכנית, ציין כי “80 אחוזים מהנפגעים במלחמות המודרניות מקורם ברחפנים – ואנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו להיות תלויים ביצרנים זרים”. לדבריו, החוק יאפשר לארה"ב “לייצר, לבדוק ולהפעיל מיליון רחפנים בשנה – תוך שמירה על שרשרת אספקה אמריקאית מלאה”.

העתיד כבר כאן

בפנטגון רואים ב־SkyFoundry לא רק תגובה לאיום, אלא היערכות אסטרטגית לעידן חדש של לוחמה מבוססת רובוטיקה ואוטונומיה. במקביל לייצור הרחפנים, מפתחים האמריקאים גם מערכות נגד־רחפנים, בינה מלאכותית לניהול נחילים, וטכנולוגיות הסוואה והטעיה מתקדמות.

החזון הסופי: שדה קרב אוטונומי כמעט לחלוטין, שבו אדם ומכונה פועלים יחד – מהאוויר, מהיבשה ומהים.