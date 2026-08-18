רס"ל יהודה כץ ז"ל ( צילום: דובר צה"ל )

במעגל מרגש שנסגר לאחר 44 שנים, הודיע ראש הממשלה בנימין נתניהו היום (שלישי) כי במבצע מיוחד של צה"ל והמוסד הושבו עצמותיו של רס"ל יהודה יקותיאל כץ ז"ל, שנפל בקרב סולטן יעקב במלחמת לבנון הראשונה ביוני 1982. כץ היה הנעדר האחרון מאותו קרב טראגי שהותיר צלקת עמוקה בתולדות צה"ל.

"במשך שנים ארוכות אישרתי פעולות חשאיות רבות לאיתורם של נעדרי סולטן יעקב", מסר נתניהו. "הבטחתי למשפחותיהם שלעולם לא נפסיק לפעול להשבתם הביתה. היום כולנו, כל עם ישראל, מחבקים את משפחת כץ". נתניהו הוסיף כי ההורים היקרים, שרה ויוסף ז"ל, לא חדלו לפעול לאיתורו והשבתו של בנם ולדאבון הלב כבר הלכו לעולמם. "אנו משיבים אליכם האחים, אבי ופרחיה - את יהודה היקר, אליכם ואל אדמת ארץ ישראל שכה אהב", אמר ראש הממשלה. קרב שהותיר שישה נעדרים "סמוטריץ' מרחיק מצביעים חרדים; נזק אלקטורלי": השיחה בין נתניהו לבן גביר, וסקרי העומק נחשפים יוני גבאי | 28.08.26 רוצחי נושאות המטוסים: איום קריטי של סין על הצי האמריקאי דוד הכהן וב. ניסני | 29.08.26 קרב סולטן יעקב התרחש ב-11 ביוני 1982, ביומו השישי של מבצע שלום הגליל. באותו יום נפלו 20 חיילי צה"ל, עשרות נפצעו ושישה לוחמים הוכרזו כנעדרים. הקרב התנהל בין כוחות צבא סוריים לכוחות ישראליים למרגלות הכפר סולטן יעקב, כאשר הכוח הישראלי לא ידע כי בסמוך לכפר ממוקמת דיוויזיה סורית שלמה. מבין הנעדרים, שלושה נותרו ללא גורל ידוע במשך עשרות שנים. לפני כשבע שנים הושבה גופתו של רס"ל זכריה באומל ז"ל לקבורה בישראל, ובמאי 2026 הושבה גופתו של רס"ל צבי פלדמן ז"ל במבצע מיוחד שנערך בלב סוריה. כץ היה הנעדר האחרון מאותו קרב.

החזרת הגופה של רס"ל צבי פלדמן ז"ל, ( צילום: דובר צה"ל )

שנים של מאמצים חשאיים

נתניהו הבהיר כי במשך שנים ארוכות אישר פעולות חשאיות רבות לאיתור נעדרי סולטן יעקב. "אני יכול להגיד שאני כראש ממשלה אישרתי הרבה מבצעים, הרבה פעולות, הרבה צירים שחיפשנו כדי לדעת מה קרה להם ולהביא אותם הביתה", ציין.

ראש הממשלה הודה לצה"ל, למוסד, לשב"כ ולמתאם השו"נ על שנים ארוכות של מאמצים ועל פעולתם הנחושה והאמיצה להשבתו של יהודה ז"ל ולהשבתם של כל נעדרי ישראל וחטופיה - החיים והחללים כאחד. "מדינת ישראל וממשלת ישראל בראשותי מחויבת לכך תמיד, וכך נמשיך לעשות", הדגיש.

נשיא המדינה: "פצע פתוח ומדמם"

נשיא המדינה יצחק הרצוג הגיב להשבת העצמות: "אחרי 44 שנים של ציפייה, כאב וגעגוע, הלוחם הנעדר יהודה כץ ז"ל שב הביתה ויובא לקבר ישראל. עם שובו, נסגר סוף סוף המעגל שנותר כפצע פתוח ומדמם מקרב סולטן יעקב".

הרצוג ציין כי דמותו של יהודה מלווה את מדינת ישראל כבר עשרות שנים, וגם אותו. "תמונתו נמצאת בלשכתי בבית הנשיא, תזכורת יומיומית לחובה הקדושה שלנו להשיב את בנינו הביתה ולא להותיר איש מאחור", אמר.

זכריה באומל ז"ל ( צילום משפחתי )

הנשיא הזכיר את אחותו של יהודה, פרחיה, ואת המשפחה כולה, שנשאה את דמותו ואת התקווה להשבתו במשך עשרות שנים ונאבקה ללא לאות כדי שמדינת ישראל לא תשכח את יהודה. "יהודה שב לגבולו. מדינת ישראל לא שכחה אותו ולעולם לא תשכח את בניה", סיכם הרצוג.

נתניהו סיים את דבריו בציטוט מדברי הנביא ירמיהו: "ויש תקווה לאחריתך נאום ה', ושבו בנים לגבולם".

דובר צה"ל מסר: "צה"ל, בהובלת אמ"ן והמוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, השיב לישראל ולמשפחתו את עצמותיו של רס"ל יהודה יקותיאל כץ ז"ל, לוחם שריון שנפל בקרב סולטן יעקב ב-כ' בסיוון תשמ"ב, 11 ביוני 1982, במהלך מלחמת לבנון הראשונה והוגדר עד היום כנעדר."

"במבצע בהובלת אמ"ן ובמאמץ קהילייתי משותף עם המוסד, אותרו עצמותיו של יהודה ז"ל והובאו לישראל. לאחר הבאתם ארצה, נערך הליך זיהוי במרכז לזיהוי חללים של הרבנות הצבאית, בשיתוף חיל הרפואה ומשטרת ישראל", תיאר צה"ל בהודעה הרשמית.

"משפחתו של יהודה כץ ז"ל עודכנה לאורך השנים בדבר המאמצים המתמשכים לאיתורו והשבתו לישראל. עם השלמת המשימה נמסרה למשפחה ההודעה על השבת יקירם. לצערנו, הוריו של יהודה ז"ל, שרה ויוסף כץ לא זכו לקבל את הבשורה.

השבתו לישראל התאפשרה במסגרת מאמצים שהתבססו על מודיעין מדויק, במסגרת שורת פעילויות מודיעיניות ומבצעיות שנמשכו יותר מארבעה עשורים, מאז נפילתו בקרב. לאורך השנים פעלו כתף אל כתף מתאמי השו"ן במשרד ראש הממשלה, והיחידות המבצעיות במוסד ובאמ"ן, לצד השב"כ ואגף כוח האדם בצה"ל."

בצה"ל מדגישים כי "מדובר בסגירת מעגל, המצטרפת למבצעים קודמים שבהם הושבו לישראל רס"ל זכריה באומל ז"ל בשנת 2019 ורס"ל צביקה פלדמן ז"ל בשנת 2025 ובכך הושלמה משימת החזרת כלל נעדרי קרב סולטן יעקב. השלמת המשימה התאפשרה הודות למאמצי מחקר ואיסוף מודיעיני שנמשכו לאורך השנים.

צה"ל והמוסד משתתפים בצער המשפחה וממשיכים לפעול בכלל המאמצים להשבת כלל הנעדרים.

הרמטכ"ל, רא"ל אייל זמיר, אמר: "השבתו של יהודה כץ ז"ל, החלל האחרון מקרב סולטן יעקב היא רגע משמעותי עבור צה"ל ועבור מדינת ישראל. עשרות שנים חלפו, אך חובתנו כלפי נופלינו לא השתנתה - לא נשאיר מאחור אף אחד מאנשינו. היום אנו משיבים את יהודה לקבר ישראל, למשפחתו ולארצנו, וסוגרים מעגל כואב שהחל לפני יותר מארבעה עשורים. זכרם של הלוחמים שנפלו בסולטן יעקב יישאר לעד חלק מהמורשת של צה"ל ומהמחויבות שלנו לדורות הבאים".