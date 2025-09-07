רגע היירוט בדרום ( צילום: מהרשתות החברתיות )

כוחות הביטחון מתחקרים דיווח על נפילת כטב"ם בשדה התעופה רמון שבערבה. בעקבות האירוע הופסקו באופן מיידי נחיתות והמראות, עד לבדיקת המסלולים והערכת מצב על ידי צוותי נמל התעופה.

מדובר במתקן תחבורה אזרחי אסטרטגי, והאירוע הוביל למתן הוראות בטיחות מחמירות לנוסעים וצוותי השדה. מרשות שדות התעופה נמסר: "המסלולים נבדקים, ובקרוב יתקבל עדכון לגבי חידוש הפעילות" מכוחות ההצלה נמסר כי גבר כבן 50 נפצע באורח קל מרסיס בנפילת הכטב"ם בשטח שדה התעופה ברמון. צוות מד"א מטפל בו במקום. לפי הדיווח של העיתונאי דורון קדוש, תחקיר ראשוני בחיל האוויר חושף כי הכטב״ם שפגע בנמל התעופה רמון לא זוהה כלל במערכות הגילוי של חיל האוויר. כתוצאה מכך, לא הופעלה התרעה בשדה התעופה, ולא ננקטו אמצעים ליירוט הכלי לפני פגיעתו. מדובר בכשל מערכתי חמור, שנמצא כעת בבחינה מקיפה על ידי גורמי החקירה בחיל האוויר. החקירה מתמקדת בזיהוי נקודות התורפה במערכות הגילוי ובתפקוד הלוגיסטי-מבצעי של הכוחות המעורבים, במטרה למנוע מקרים דומים בעתיד. דמיון מפותח: טייס קרב איראני טוען לקרבות אוויר של שעות במלחמת 'עם כלביא' דני שפיץ | 13:30 רשות שדות התעופה מסרה כי בעקבות פגיעת כטב״ם ששוגר מתימן באולם הנוסעים הנכנסים בנמל התעופה רמון שבערבה, הופסקו ההמראות והנחיתות בשדה התעופה באופן מיידי. במקביל, הוקפא מצב השדה עד לבדיקת הנזק ותיאום עם רשויות הביטחון. חברת התעופה ארקיע עדכנה: "לכל הנוסעים והצוות שלום. אנו פועלים על פי הנחיות רשויות הביטחון, רשות שדות התעופה וחיל האוויר"

זירת הפגיעה והיירוט ( צילום: מהרשתות החברתיות )

אזעקות התרעה נשמעו היום (חמישי) במספר יישובים בדרום הנגב, סמוך לגבול עם מצרים, בעקבות שיגור כטב"ם מאזור תימן לכיוון ישראל. חיל האוויר יירט בהצלחה שלושה כלי טיס בלתי מאוישים, ומנע כל חדירה לשטח המדינה.

האזעקות הופעלו בניצנה, כמהין, קדש ברנע ובבאר מילכה, והתריעו את התושבים על אפשרות חדירת כלי טיס עוין לשטחם. לדברי דובר צה"ל, שני כטב"מים יורטו עוד בטרם חצו את גבולות ישראל, והיירוט בוצע בהתאם למדיניות ההגנה האווירית.

שברי היירוט נפלו מחוץ לאחד היישובים בגבול מצרים, ולא דווח על נפגעים או נזק.

השיגורים מהדרום מתימן מהווים המשך למגמת ירי כלי טיס בלתי מאוישים לעבר ישראל, שממנה מתריעה מערכת ההגנה האווירית של צה"ל מזה חודשים. מדובר בכלי נשק שנחשבים מאתגרי יירוט בשל מהירותם ויכולותיהם המתקדמות.

מדובר בפעם נוספת שבה צה"ל מצליח ליירט את הכטב"מים לפני חדירתם לשטח ישראל, ומדגיש את החשיבות של מערכות ההתרעה והיירוט המתקדמות בנגב, במיוחד בקרבת אזורים מיושבים וקרובים לגבול מצרים.

דובר צה"ל מסר: "חיל האוויר פועל באופן שוטף למניעת חדירות של איום אווירי, בהתאם למדיניות. מימוש הפעולה היום מראה על מוכנות מלאה של כוחותינו להגיב לכל איום".

האירוע מדגיש את הצורך במוכנות מתמדת של התושבים והכוחות המזוינים לאורך גבולות הדרום, ומביא למודעות ציבורית גבוהה לנושא האיומים המגיעים לא רק מרצועת עזה, אלא גם מהאזור התימני שמספק לעיתים איום אווירי עקיף על ישראל.

אלי לנקרי, ראש העיר אילת מסר: "העובדה שנפל כטב"ם ללא התרעה מדאיגה מאוד. שוחחתי עם מפקדי פיקוד העורף כדי להבין מה קרה, ואני מחכה לתשובות. ידענו שהחות'ים לא יניחו לאילת ולא ישכחו אותה, וזה קורה. למרות פעילות צה"ל בעומק שטח האויב, וראינו את התוצאות האחרונות של הפגיעה הקשה שם, מסתבר שהחות'ים עדיין מאיימים עלינו. אני מצפה כראש עיר שהם לא יוכלו לפעול.

עוד הוסיף: "הנמל הימי שלנו מושבת ובפעילות כמעט אפסית. זה נזק כלכלי אדיר. מדינה ריבונית לא יכולה להרשות לעצמה נתיב שיט סגור. אני מקווה שהאיום הזה יוסר אחת ולתמיד מעל המדינה".