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המזגן מטפטף בשבת? כל הפתרונות הלכה למעשה • צפו

קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, מזגן בשבת קיץ: האם מותר להניח כלי מתחת המזגן, כאשר נוטפים ממנו מים? המחלוקות והפתרונות הלכה למעשה • צפו בפינת ההלכה (יהדות)

המזגן מטפטף בשבת? כל הפתרונות הלכה למעשה • צפו
המזגן מטפטף בשבת? כל הפתרונות הלכה למעשה • צפו
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הרב עובדיה יוסףהלכות שבתהרב יעקב סיניקול סינימזגןסדר הלכה

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