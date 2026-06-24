סֵדֶר הֲלָכָה המזגן מטפטף בשבת? כל הפתרונות הלכה למעשה • צפו קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, מזגן בשבת קיץ: האם מותר להניח כלי מתחת המזגן, כאשר נוטפים ממנו מים? המחלוקות והפתרונות הלכה למעשה • צפו בפינת ההלכה (יהדות)