קרדיטים:

מילים: אדריאל והמקורות

לחן: אדריאל ועממי

עיבוד והפקה מוזיקלית: משה סיגל

מילים:

הנרות הללו אנו מדליקין

על הניסים ועל הנפלאות

ועל התשועות ועל המלחמות

Chanukah oh Chanukah we'll light the Menorah

מעוז צור ישועתי

Standing in the back with a candle stack

תכון בית תפלתי

Waving them like wands cuz the stage went black

Nothing's as we planned it

How could we have ever made the script

Take a bow, and trust somehow

That these thick shadows will all turn bright

על הניסים ועל הנפלאות

ועל התשועות ועל המלחמות

Chanukah oh Chanukah we'll light the Menorah

ימי חנוכה, ימי חנוכה...

תרגום:

הנרות הללו אנו מדליקין

על הניסים ועל הנפלאות

ועל התשועות ועל המלחמות

חנוכה הו חנוכה, נדליק את המנורה

מעוז צור ישועתי

עומד מאחור עם ערימת נרות

תכון בית תפלתי

מנופף בהם כמו שרביטים כי הבמה החשיכה

שום דבר לא כמו שתכננו

איך בכלל יכולנו לכתוב את התסריט

קוד קידה, ובטח איכשהו

שהצללים העבים האלה יהפכו לאור

על הניסים ועל הנפלאות

ועל התשועות ועל המלחמות

חנוכה הו חנוכה, נדליק את המנורה

ימי חנוכה, ימי חנוכה...