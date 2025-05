הזמר והיוצר ארי סמט מארה"ב, פותח את עונת המוזיקה לאחר ל"ג בעומר באלבום חדש וייחודי עם עשרה רצועות חדשות ומקוריות, רובן באידיש, לצד מילים מהמקורות.

סמט: "הקדוש ברוך הוא נתן לנו את ההשראה והכוחות ליצור את האלבום הזה. בזכות הכישרונות והיכולות שהעניק לנו, הצלחנו ליצור את הפרויקט". האזינו לשיר הנושא מהאלבום בו מתארח המלחין הרשי ויינברגר: