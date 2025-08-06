כיכר השבת
מתוך מופע לייב

מחרוזת חב"ד כזו לא שמעתם: נתנאל ישראל ו-DJ מאוריקו מקפיצים

הזמר נתנאל ישראל מלווה במעבד והמפיק "DJ מאוריקו" במחרוזת ניגוני חב"ד מלהיבה המיוחד מתוך מופע של חב"ד מגדל (סינגלים וקליפים)

(צילום: יענקי אלהרר)

צפו במחרוזת ניגוני חב"ד מקפיצים בהופעה בהפקה של חברת צבעים הפקות לבית חב"ד מגדל בהשתתפות אלפים עם הזמר האהוב נתנאל ישראל ו-DJ מאוריקו, הלא הוא מאור חיים.

קרדיטים:

ניהול פרויקט מוזיקלי: ישראליק נאבול

הפקה מוזיקלית: dj מאוריקו

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בסינגלים וקליפים:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר