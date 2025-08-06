מחרוזת חב"ד כזו לא שמעתם: נתנאל ישראל ו-DJ מאוריקו מקפיצים

(צילום: יענקי אלהרר)
צפו במחרוזת ניגוני חב"ד מקפיצים בהופעה בהפקה של חברת צבעים הפקות לבית חב"ד מגדל בהשתתפות אלפים עם הזמר האהוב נתנאל ישראל ו-DJ מאוריקו, הלא הוא מאור חיים.
קרדיטים:
ניהול פרויקט מוזיקלי: ישראליק נאבול
הפקה מוזיקלית: dj מאוריקו
