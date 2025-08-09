בעקבות הזלזול, שי וינר בקליפ חדש: "לך עם החלום"

נער הפלא שי וינר, בסינגל אנרגטי גדוש בחיזוק ותקווה. תן לעצמך לחלום משדר מסר עוצמתי: כבר בגיל צעיר מותר ורצוי לחלום בענק...

השיר נכתב בעקבות חוויה אישית של שי: בעקבות שיר קודם שלו, נוצרה סביבו תכונה לא מפרגנת מצד תלמידים עמיתים, ואביו חיזק אותו מול הזלזול שהביעו חבריו בשיר ובנער עצמו. "אבא נטע בי את האמונה ללכת עד הסוף עם החלום שלי, ולא להקשיב ל'רעשי רקע'. ההבנה הזאת שינתה הכל", בזכותה, נולד השיר האנרגטי:

"תַּבִּיט בְּאַהֲבָה, בְּסוֹף הַלַּיְלָה יֵשׁ תִּקְוָה

וְלֵךְ עִם הַחֲלוֹם שֶׁלְּךָ, תָּמִיד בְּדַרְכֵי נֹעַם

בְּסוֹפוֹ שֶׁל יוֹם תֵּן לְעַצְמְךָ לַחֲלֹם

אַתָּה אַף פַּעַם לֹא לְבַד - קַח עוֹד נְשִׁימָה אַחַת"

השיר מציע מסר של תקווה, אהבה ואמונה בחלומות, תוך מתן חיזוק לכל מי שזקוק לעידוד ברגעים קשים. שי, בן 13 וחצי, בכור במשפחה חרדית מבית שמש, עושה את צעדיו האחרונים לפני הלימודים בישיבה. למרות גילו הצעיר, הוא מצליח לשלב בהצלחה בין לימודי קודש לקריירה מוזיקלית.

במקביל לקריירה המוזיקלית, שי מתמקצע באומנויות הבמה: פיתוח קול ונגינה בפסנתר ומכין הפתעות נוספות לקהל. היצירה החדשה "תן לעצמך לחלום" היא לדברי מנהליו, שלב נוסף במסע מוזיקלי מבטיח ומעורר השראה, של אמן צעיר שמוכיח שגם בגיל מוקדם ניתן להשפיע ולעורר רגש.

קרדיטים:

מילים ולחן: רמי לב ונועם לב

עיבוד והפקה מוסיקלית: דניאל חן