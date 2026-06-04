לוי יצחק כהן בסינגל חדש: "פותח"

לוי יצחק כהן: "אין עוד מלבדו; אין מי שבאמת יכול לפרנס ולכלכל מלבד בורא העולם. אף אדם, אף מדינה, שום תוכנית ושום כוח שבעולם. הכל מהאחד שלמעלה. לפני שאתה חותם על עסקה, משקיע בשותפות, קונה בית, או אולי פשוט מנסה לעבור את היום – תסתכל מסביב, תגיד לו שאתה רוצה אותו, תגיד לו שאתה רואה אותו, ותביא אותו הביתה".