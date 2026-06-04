כיכר השבת

לוי יצחק כהן בסינגל חדש: "פותח"

הזמר לוי יצחק כהן בסינגל חדש שכתב והלחין - "פותח". העיבוד וההפקה המוזיקלית של המוזיקאי רולי אזרחי (סינגלים וקליפים)

לוי יצחק כהן: "אין עוד מלבדו; אין מי שבאמת יכול לפרנס ולכלכל מלבד בורא העולם. אף אדם, אף מדינה, שום תוכנית ושום כוח שבעולם. הכל מהאחד שלמעלה. לפני שאתה חותם על עסקה, משקיע בשותפות, קונה בית, או אולי פשוט מנסה לעבור את היום – תסתכל מסביב, תגיד לו שאתה רוצה אותו, תגיד לו שאתה רואה אותו, ותביא אותו הביתה".

לוי יצחק כהן

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