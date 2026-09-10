לא רק לחיות - אלא להיות חיים באמת | הרב ישראל רידר על ראש השנה

לא רק לחיות - אלא להיות חיים באמת | הרב ישראל רידר על ראש השנה

בראש השנה עוברים כל באי העולם לפני הקב"ה כבני מרון.

חז"ל מלמדים שצדיקים נכתבים ונחתמים לאלתר לחיים, רשעים למיתה, והבינוניים תלויים ועומדים עד יום הכיפורים.

לכאורה מתעוררת שאלה פשוטה: אם אדם לא נכתב בספר המתים, הרי הוא חי. מדוע יש צורך גם ב"ספר החיים"?

התשובה מלמדת יסוד עמוק.

לא כל מי שנושם נקרא באמת חי.

חיים אמיתיים אינם נמדדים רק במשך השנים, אלא בתוכן שממלא אותן – בתורה, במצוות, בחסד ובעשיית רצון ה'.

ספר החיים הוא ספרם של אלו שחייהם מלאי משמעות, תכלית וקרבת אלוקים.

ביום הגדול והקדוש הזה נתפלל שלא רק נזכה לחיים, אלא שנזכה לחיים שיש בהם תוכן, קדושה ומשמעות.

שניכתב וניחתם כולנו לאלתר בספר החיים, לחיים טובים, ארוכים ומבורכים.