וורט ב-3 שפות חיזוק מהפרשה: הרב יונתן שוורץ בווארט לראש השנה • צפו מדי שבוע ב'כיכר השבת', הרב יונתן שוורץ מבורו פארק, בווארט מיוחד על פרשת השבוע - בשפת האידיש, בעברית ובאנגלית • צפו בחיזוק לראש השנה (ימי סליחות) כהכיכר השבת15:56 הבאנו אור חג לכל פינה: הראשון לציון בביקור מרגש בבתי הכלאחזקי שטרן|16:02תקיעת שופר בשבת: ומה אם בכל זאת שמעתי? | הפולמוס המרתק שהסעיר את האחרוניםישראל גראדווהל|16:03הווארט באידישהרב יונתן שוורץ בווארט באידיש לראש השנה10100:00/2:56הרב יונתן שוורץ בווארט באידיש לראש השנה הווארט בעבריתהרב יונתן שוורץ בווארט בעברית לראש השנה10100:00/2:56הרב יונתן שוורץ בווארט בעברית לראש השנה הווארט באנגליתהרב יונתן שוורץ בווארט באנגלית לראש השנה10100:00/2:52הרב יונתן שוורץ בווארט באנגלית לראש השנה ראש השנההרב יונתן שוורץחיזוק מהפרשהווארט באידישווארט באנגלית 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובה תוכן שאסור לפספס:איסור הכנה: הפתרון לחימום האוכל לסעודת הלילה השני • צפוהרב יעקב סיני|16:00המגיד הליטאי הרב ברוך רוזנבלום בשיעור לראש השנה • צפוכיכר השבת|15:54"מזונותיו של אדם קצובים": המרדף הנואש בעקבות המזרן דני שפיץ|13:38אולי גם יעניין אותך:על חטא שחטאנו לפניך בשפיכת דמם של אנשי ציבור // עו"ד יוסי ויצמןיוסף ויצמן, עו"ד|13:10בשביל תרומה של מיליוני דולרים: הגרש״ב סורוצקין צפוי לשהות באומן בחגקובי ישראל|09.09.26אחרי עשרות שנים: החזן המיתולוגי של הישיבה המוכרת לא ישמש השנה כחזןקובי ישראל|09.09.26
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