איש עסקים זעיר, בעל מכולת שכונתית צנועה, ישב ביום בהיר אחד מול הזדמנות נדירה. משקיע אמיד זיהה את הלב החם שלו, את האמינות והיושרה, והציע לו הצעה חלומית: להפוך את המכולת הקטנה לרשת מרכולים בפריסה ארצית. כל המימון, הליווי המקצועי והגב הכלכלי היו כבר בפנים. כל מה שהיה עליו לעשות הוא לחתום, לצאת אל השטח ולהתחיל לגדול.

אך ברגע האמת, בעל המכולת נסוג. ברכיו רעדו. "וממה אעשה פרנסה אם המיזם ייכשל?" שאל. "וגם אם זה יצליח - מאיפה יהיו לי הכוחות לנהל מאות עובדים? להחזיק ספקים? זו אחריות כבדה מדי. הוא העדיף להישאר מאחורי הדלפק המוכר, בין מדפי האבק והקופסאות הישנות.

הוא שקע אל תוך מה שמכונה בפי ההמון "אזור הנוחות", אך האמת המרה היא שלמקום הזה ראוי לקרוא "אזור הנכות". הוא בחר להישאר קטן, לא מפחד הכישלון - אלא דווקא מאימת ההצלחה.

טקטיקת הסתר: היצר שלא רוצה שתדע כמה אתה גדול

בימי הרחמים והסליחות, ועוד יותר מכך בשיאו של יום הכיפורים, כולנו עומדים לפני מלך מלכי המלכים ומבקשים: "השיבנו אבינו לתורתך". כולנו רוצים לעשות תשובה. אלא שלמלחמה מול היצר הרע בימים אלו יש פנים מתוחכמות משהתרגלנו לחשוב.

טעות רווחת היא לחשוב שהיצר הרע עובד רק דרך עבירות חמורות, פיתויים מגושמים או תאוות יצריות. ערוץ הפעולה ההרסני והשקט ביותר שלו עובד בדיוק על המנגנון של אותו בעל מכולת. היצר הרע מביט בנשמה היהודית הספוגה ברוחניות, ויודע שאין לו סיכוי להפיל אותה ברשת של פריקת עול גלויה. מה הוא עושה? הוא משכנע אותנו להישאר "קטנים".

הוא לוחש לנו באוזן: "בשביל מה לך לשאוף לגדלות? בשביל מה להוסיף שעות רצופות בלימוד? למה לנסות להגיע לדרגות גבוהות יותר בתפילה ובמידות? טוב לך איפה שאתה. אתה יהודי טוב, שמור על הקיים". היצר הרע גורם לנו ליהנות מאזור הנוחות, ומחדיר בנו פחד סמוי מפני ההצלחה הרוחנית של עצמנו.

אימת הגדלות: מדוע אנחנו מפחדים להצליח?

פחד מהצלחה נשמע כמו מושג פרדוקסלי, אך בעבודת ה' הוא מוחשי מאוד. כאשר אדם מצליח להתעלות, כאשר הוא טועם את טעם הדביקות ואור התורה באמת - נולדת מחויבות. הצלחה רוחנית דורשת מאיתנו לוותר על הרישול, לנטוש את הבינוניות ולהתנהג כבני מלך.

היצר הרע יודע שכדי להשאיר אותנו קטנים לאורך שנים, הוא צריך לנטוע בנו את החשש מהאחריות שבאור. הוא מטפטף לנו: "גדול עליך להפוך לעובד ה' אמיתי" וכך, מתוך חשש מהדמות העליונה והזקופה שאנו יכולים להיות, אנחנו מעדיפים להישאר במכולת הקטנה והמוכרת שלנו.

היצר הרע מפחיד את האדם מלהגיע למדרגה שבה ה' נקרא עליו. הפחד הזה משליך את האדם אל "אזור הנכות", מקום שבו הנשמה מוגבלת, קטועת כנפיים, ומסתפקת במועט שבמועט מבחינה רוחנית.

לשבור את התקרה: התשובה של יום הכיפורים

יום הכיפורים הוא השעה הגדולה לקרוע את רוע הגזרה הזו. מהותה של התשובה ביום זה היא לא רק ניקוי העוונות מן העבר, אלא בראש ובראשונה החזרת האמון בגדלות של עצמנו.

אל לנו ליפול בפח של היצר. כשאנו עומדים לפני השם יתברך בנעילה, נבקש ממנו לא רק סליחה ומחילה, אלא גם את האומץ להצליח. את האומץ לצאת מ"אזור הנכות", לא לפחד מהאור העצום שממתין לנו, ולדעת כי כוחנו רב לנו להגיע לדרגות העליונות ביותר.

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