הסיוט של איראן: ה"דינוזאור" המעופף נשאר בשמיים עד 2030

מטוסי A-10 ת'אנדרבולט II של חיל האוויר האמריקאי | צילום: החשבון הרשמי של הפיקוד המרכזי של ארצות הברית.

בהחלטה שהפתיעה רבים במערכת הביטחון האמריקנית, הכריז מזכיר חיל האוויר טרוי מיינק כי מטוס התקיפה הוותיק A-10 "וורתוג" ימשיך לשרת את הצבא האמריקאי לפחות עד שנת 2030. ההחלטה מגיעה לאחר שהמטוס, שרבים כינו אותו "דינוזאור מעופף" והמליצו על פרישתו, הוכיח ביצועים קטלניים במיוחד במהלך העימות עם איראן.

על פי דיווחים מפיקוד המרכז האמריקאי (CENTCOM), המקלע הכבד והאיקוני של המטוס היה הגורם המרכזי בהשמדת עשרות ספינות של הצי האיראני במצרי הורמוז ובנמלים השונים. היכולת הייחודית של ה-A-10 לספוג אש כבדה, להישאר באוויר זמן ממושך ולספק סיוע קרוב ומדויק לכוחות בשטח, הפכה אותו למה שמפקדים בשטח מכנים "הסיוט של טהרן" בים הפתוח.

להחלטה יש גם משקל פוליטי וכלכלי כבד. כפי שפורסם בסוכנות הידיעות רויטרס, שיקולי תעסוקה בבסיס הבית באריזונה מנעו את סגירת המערך. בעבר, סנאטורים מקומיים כבר בלמו ניסיונות של ממשל ביידן לקצץ בצי המטוסים, והפעם נראה כי השילוב בין לחץ פוליטי להצלחה פנומנלית בשדה הקרב מבטיח שה-A-10 ימשיך להטיל אימה על אויבי ארה"ב. המטוס, שתוכנן במקור בשנות ה-70 לתקיפת שריון סוביטי, מצא את עצמו בתפקיד חדש ובלתי צפוי. במקום טנקים, הוא השמיד כלי שיט איראניים בדיוק כירורגי. המקלע הכבד GAU-8 Avenger, המסוגל לירות אלפי פגזים בדקה, הוכיח את עצמו כנשק אידיאלי נגד ספינות קלות ובינוניות. יכולות שאין להן תחליף גורמים בפיקוד המרכז מציינים כי ה-A-10 הציע יתרונות שאף מטוס מודרני יותר לא יכול היה לספק. המטוס מסוגל לפטרל שעות ארוכות מעל אזור הקרב, להגיב במהירות לקריאות סיוע, ולהמשיך לפעול גם לאחר שספג פגיעות שהיו משביתות מטוסים אחרים. בנוסף, עלות התפעול הנמוכה יחסית שלו הופכת אותו לכלי אטרקטיבי במיוחד למשימות ממושכות. ההחלטה להאריך את שירות המטוס עד 2030 משקפת שינוי בתפיסה הצבאית האמריקנית. במקום למהר להחליף פלטפורמות ותיקות בטכנולוגיות חדשות, הפנטגון מכיר בערך של מערכות מוכחות שעדיין מספקות יכולות ייחודיות. כפי שציין אחד המפקדים: "לפעמים הכלי הישן הוא בדיוק מה שצריך למשימה".

בעוד מערכות נשק מתקדמות כמו ה-F-35 ממשיכות להצטרף לצי האמריקאי, ה-A-10 הוכיח שיש מקום גם לוותיקים. הדינוזאור המעופף, כפי שכינו אותו, הפך להיות אחד הנכסים היקרים ביותר של חיל האוויר האמריקאי במזרח התיכון - ולפחות עד 2030, הוא ימשיך לשמור על התואר הזה.