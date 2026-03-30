תיעוד מחיסול חוליית המחבלים והשמדת מפקדה של ארגון הטרור חיזבאללה

כוחות חטיבה 226 בפיקוד אוגדה 146 ממשיכים בפעילות קרקעית ממוקדת להרחבת מרחב האבטחה בדרום לבנון, כאשר בימים האחרונים הם הצליחו לזהות ולחסל חוליית מחבלים חמושים מארגון הטרור חיזבאללה. הפעילות המבצעית, המתבצעת בשטח מורכב ובנוי, מהווה המשך ישיר למאמצי צה"ל להסיר את האיום הטרור מאזור הגבול הצפוני. על פי הנמסר כעת (שני) מדובר צה"ל, הכוחות זיהו את חוליית המחבלים החמושים במהלך סריקות שיטתיות באזור. לאחר זיהוי החוליה, הכוחות תקפו וחיסלו את המחבלים במטרה להסיר את האיום המיידי. במקביל, הכוחות השמידו מפקדה השייכת לארגון הטרור חיזבאללה ואיתרו משגר וטילי נגד טנקים שהיו מוכנים לשימוש.

תיעוד של כוחות חטיבה 226 בפעילות קרקעית ממוקדת בדרום לבנון - צילום: דו"צ תיעוד של כוחות חטיבה 226 בפעילות קרקעית ממוקדת בדרום לבנון | צילום: צילום: דו"צ 10 10 0:00 / 0:13 תיעוד של כוחות חטיבה 226 בפעילות קרקעית ממוקדת בדרום לבנון ( צילום: דו"צ )

הפעילות של חטיבה 226 מתבצעת במסגרת מבצע 'שאגת הארי', כאשר הכוחות פועלים בשטחים בנויים, סבוכים והרריים בהם הסתיר האויב עשרות מתחמי שהייה על ותת-קרקעיים. כידוע, מאזור זה שוגרו מאות מתווי טרור לשטח ישראל בשנה האחרונה, ולכן הפעילות הממוקדת נועדה למנוע את התבססות חיזבאללה מחדש באזור.

בנוסף לחיסול חוליית המחבלים, הכוחות ממשיכים לאתר ולהשמיד תשתיות טרור נוספות. בסריקות שבוצעו לאורך השבוע, איתרו הלוחמים משגרים רב קניים, פצצות מרגמה, מצבורי רקטות וציוד צבאי רב אשר שימש את האויב להוצאת מתווי טרור. באחת הסריקות אף איתרו והשמידו הלוחמים תשתית טרור תת-קרקעית אשר מגיעה לאורך של עשרות מטרים, ובה חדרי שהייה, מזון ומטבח לצד אמצעי לחימה רבים.

יצוין כי הפעילות הקרקעית בדרום לבנון מתבצעת במקביל לפעילות של כוחות נוספים באזור. יחידת האלפיניסטים חצתה לראשונה את גבול החרמון הסורי במטרה לסרוק את השטח ולאתר תשתיות טרור במרחב הר דב. הפעילות הרב-זרועית משקפת את מאמצי צה"ל להרחיב את מרחב האבטחה ולמנוע את התבססות ארגוני הטרור באזור הגבול.

בצה"ל מדגישים כי הכוחות ממשיכים בפעילות במרחב לאיתור והשמדת תשתיות טרור מהן האויב תכנן והוציא לפועל מתווי טרור נוספים. הפעילות הממוקדת נועדה להבטיח את ביטחון תושבי הצפון ולאפשר את שיבתם הבטוחה לבתיהם. עדכונים נוספים יפורסמו בהמשך.

משגר וטילי נ״ט שאותרו במרחב דרום לבנון ( צילום: דו"צ )

