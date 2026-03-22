כיכר השבת
"עד להסרת האיום"

"חיזבאללה מבודד": המסר החריף של הרמטכ"ל לאיראן

הרמטכ"ל אישר תוכניות להעמקת התמרון הקרקעי בלבנון ושלח מסר חריף לארגון הטרור ולפטרוניו בטהרן: "אין מקום בטוח לשלוחי איראן. המערכה רק בתחילתה, ולא נעצור עד להסרת האיום והשבת הביטחון לתושבי הצפון" (צבא)

הרמטכ"ל בדיון (צילום: דובר צה"ל)

במהלך דיון מיוחד לאישור תוכניות אופרטיביות בפיקוד הצפון, הציג הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, את המשך שלבי הלחימה במבצע "שאגת הארי". בדיון, בו השתתפו בכירי המטה הכללי ומפקדי הכוחות בשטח, הובהר כי צה"ל נערך למערכה ממושכת ויסודית למיגור תשתיות ה מעבר לגבול.

עיקרי דברי הרמטכ"ל בדיון:

  • העמקת התמרון: צה"ל ירחיב את הפעילות הקרקעית והאווירית נגד נכסי , מתוך מטרה ליצור שינוי שורשי במציאות הביטחונית.
  • המסר ל: הרמטכ"ל הדגיש כי אין "ערי מקלט" לשלוחי המשטר האיראני, וכי חיזבאללה עתיד למצוא את עצמו מבודד במערכה לאחר הפגיעה הקשה בתומכיו.
  • הישגי הכוחות: בסיכום ביניים הוצגו נתונים על תקיפת למעלה מ-2,000 מטרות טרור וחיסול מאות מחבלים בשבועות האחרונים.

"אנו פועלים על פי תוכנית סדורה ובנחישות רבה", סיכם הרמטכ"ל תוך שהוא משבח את מסירות הנפש של הלוחמים בשטח. "המשימה שלנו ברורה: הרחקת האיום מהגבול והבטחת שקט ארוך טווח לתושבינו. לא נשקוט עד שהביטחון ישוב ליישובי הצפון במלואו".

