צפו בתיעוד

בין הסלעים: לוחמי המילואים השמידו בסיסי מסתור של חיזבאללה

לוחמי חטיבת 'ההרים' (810) פשטו על מרחב הר דב בדרום לבנון. בפעילות ממוקדת אותרו והושמדו עמדות שהייה, משגרי פצמ"רים ומחסני אמל"ח של חיזבאללה. בצה"ל מבהירים: "השמדת התשתיות נועדה לבצר את הגנת יישובי הצפון" | צפו בתיעוד מבצעי מהשטח (צבא וביטחון)

חטיבת ההרים בפעילות בלבנון
חטיבת ההרים בפעילות בלבנון| צילום: צילום: צה"ל
חטיבת ההרים בפעילות בלבנון (צילום: צה"ל)

כוחות חטיבת 'ההרים' (810), הפועלים תחת פיקודה של אוגדה 210, מעמיקים בימים האחרונים את האחיזה המבצעית במוקדים רגישים במרחב הר דב שבדרום לבנון. הפעילות, שמתבצעת בתוואי שטח מורכב ומאתגר, נועדה לפרק את יכולות התקיפה של בקרבת הגבול ולבצר את קו ההגנה עבור תושבי הצפון.

במהלך הסריקות והפשיטות הממוקדות מעבר לגבול, איתרו הלוחמים תשתיות טרור משמעותיות ששימשו את כוחות 'רדואן'. בין היתר נחשפו עמדות שהייה מוסוות, עמדות שיגור המכוונות לעבר יישובים ישראליים ומחסני תחמושת עמוסים בפצצות מרגמה ואמצעי לחימה נוספים.

כלל התשתיות ואמצעי הלחימה שאותרו על ידי הכוחות הושמדו באופן יסודי, במטרה למנוע מארגון הטרור לבצע ניסיונות חדירה או ירי תלול-מסלול מהמרחב. ב מבהירים כי הפעילות הממוקדת בהר דב תימשך ככל שיידרש, כדי להבטיח את שינוי המציאות הביטחונית בגזרה.

