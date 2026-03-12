בין הסלעים: לוחמי המילואים השמידו בסיסי מסתור של חיזבאללה

כוחות חטיבת 'ההרים' (810), הפועלים תחת פיקודה של אוגדה 210, מעמיקים בימים האחרונים את האחיזה המבצעית במוקדים רגישים במרחב הר דב שבדרום לבנון. הפעילות, שמתבצעת בתוואי שטח מורכב ומאתגר, נועדה לפרק את יכולות התקיפה של חיזבאללה בקרבת הגבול ולבצר את קו ההגנה עבור תושבי הצפון.

במהלך הסריקות והפשיטות הממוקדות מעבר לגבול, איתרו הלוחמים תשתיות טרור משמעותיות ששימשו את כוחות 'רדואן'. בין היתר נחשפו עמדות שהייה מוסוות, עמדות שיגור המכוונות לעבר יישובים ישראליים ומחסני תחמושת עמוסים בפצצות מרגמה ואמצעי לחימה נוספים.

כלל התשתיות ואמצעי הלחימה שאותרו על ידי הכוחות הושמדו באופן יסודי, במטרה למנוע מארגון הטרור לבצע ניסיונות חדירה או ירי תלול-מסלול מהמרחב. בצה"ל מבהירים כי הפעילות הממוקדת בהר דב תימשך ככל שיידרש, כדי להבטיח את שינוי המציאות הביטחונית בגזרה.