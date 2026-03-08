היום ה-9 לכתישה: 3,500 תקיפות הושלמו ו-150 מערכות הגנה נמחקו

חושך בטהרן בתקיפות חיל האוויר - צילום: מהרשתות חושך בטהרן בתקיפות חיל האוויר | צילום: צילום: מהרשתות 10 10 0:00 / 0:07 חושך בטהרן בתקיפות חיל האוויר ( צילום: מהרשתות )

היממה התשיעית למבצע "שאגת הארי" מסמנת נקודת מפנה דרמטית במערכה נגד משטר האייתוללות. בעוד מטוסי חיל האוויר הישראלי והאמריקאי ממשיכים לכתוש ללא הפסקה מטרות אסטרטגיות מלב ביירות ועד מעמקי טהרן, המספרים המצטברים מעידים על הישג צבאי חסר תקדים: כ-3,500 תקיפות בוצעו עד כה בעומק איראן, במהלכן הוצאו משימוש 150 מערכות הגנה אווירית.

המשטר האיראני, המסתמך על שלוש זרועות צבאיות - צבא הגבולות, צבא הגנת המשטר וצבא דיכוי האזרחים - מוצא את עצמו חסר אונים מול עליונות טכנולוגית מוחצת. גורמי ביטחון בכירים בישראל ובארצות הברית מעריכים כי בתוך שעות בודדות תושג עליונות אווירית מלאה מעל כל שטח איראן, מה שיאפשר למפציצים אמריקניים לפעול בחופשיות גם במזרח המדינה - אזורים שעד כה נותרו מחוץ לטווח התקיפות הישראליות.

תקיפה אמריקאית באיראן - צילום: סנטקום חשבון רשמי אר"ב תקיפה אמריקאית באיראן | צילום: צילום: סנטקום חשבון רשמי אר"ב 10 10 0:00 / 0:03 תקיפה אמריקאית באיראן ( צילום: סנטקום חשבון רשמי אר"ב )

קריסת מערך ההגנה האווירית "הסדקים בהנהגה בולטים לעין": הסימנים שמשטר האייתוללות מתערער ומתנדנד בני סולומון | 22:31 ביממה האחרונה בלבד סוכלו 16 מטוסי קרב איראניים שניסו להמריא, ובסיסי דלק סילוני וחימוש של משמרות המהפכה הפכו לכדורי אש ענקיים. תקיפה ישראלית ממוקדת על מאגרי אחסון דלק בטהרן גרמה לזיהום אוויר כבד עד כדי כך שהרשות להגנת הסביבה האיראנית הורתה לתושבי הבירה להישאר בבתיהם ולעטות מסיכות פנים. הסהר האדום האיראני אף הזהיר כי חומרים כימיים רעילים שנפלטו ממכלי הדלק שנפגעו עלולים לגרום להיווצרות גשם חומצי. דובר צה"ל הבהיר כי "הכוחות הצבאיים של משטר הטרור האיראני משתמשים באופן ישיר ותכוף במיכלי הדלק להפעלת תשתיות צבאיות". בצה"ל מדגישים כי מדובר בתקיפה משמעותית המהווה נדבך נוסף בהעמקת הפגיעה בתשתיות הצבאיות של המשטר.

טילי תקיפה מדויקים ארוכי טווח (PrSMs) שימשו בקרב במהלך מבצע "זעם אפי", וסיפקו יכולת תקיפה עמוקה שאין שני לה. - צילום: פיקוד המרכז של ארה"ב טילי תקיפה מדויקים ארוכי טווח (PrSMs) שימשו בקרב במהלך מבצע "זעם אפי", וסיפקו יכולת תקיפה עמוקה שאין שני לה. | צילום: צילום: פיקוד המרכז של ארה"ב 10 10 0:00 / 0:25 טילי תקיפה מדויקים ארוכי טווח (PrSMs) שימשו בקרב במהלך מבצע "זעם אפי", וסיפקו יכולת תקיפה עמוקה שאין שני לה. ( צילום: פיקוד המרכז של ארה"ב )

זריקת מרץ אמריקאית: 12,000 פצצות בדרך

בצעד חריג שמעיד על עומק מצב החירום, מחלקת המדינה האמריקאית אישרה לישראל אספקה מיידית של 12,000 פצצות קטלניות בשווי של כ-151.8 מיליון דולר. מזכיר המדינה הפעיל סמכות חירום מיוחדת כדי לעקוף את הקונגרס ולהזרים את התחמושת באופן מיידי למחסני חיל האוויר. כל פצצה מדגם BLU-110A/B במשקל של כ-454 ק"ג מהווה מרכיב קריטי ביכולת של צה"ל להשמיד מבנים מבוצרים ומתקני טילים בליסטיים.

בוושינגטון מדגישים כי חיזוק ביטחונה של ישראל הוא אינטרס אסטרטגי עליון לשמירה על היציבות במזרח התיכון. העסקה כוללת מעטפת הנדסית ולוגיסטית רחבה שתבוצע על ידי הקבלנית האמריקאית "Repkon USA" מטקסס, מה שיבטיח שילוב מהיר של הפצצות במערך התקיפה הישראלי.

( צילום: דובר צה"ל )

חזית הצפון: מחיר כבד ופגיעות קשות

במקביל למערכה באיראן, בלבנון מתנהלת מערכה קשוחה ועצימה לא פחות. תקיפה ישראלית ממוקדת נגד מתחם איראני בלב ביירות הובילה לחיסולם של בכירים במשמרות המהפכה. מנגד, המחיר הכבד של המלחמה הורגש גם בצד הישראלי: לוחם מחטיבת גבעתי, מאהר חטאר מהעדה הדרוזית, נפל בקרב מול חיזבאללה בדרום לבנון. מאהר ז"ל, ששירת בחיל ההנדסה, הוא החלל הראשון במלחמה זאת ממג'דל שמס.

צה"ל, שהזהיר את אזרחי לבנון להתנתק מהלפיתה האיראנית, השמיד ביממה האחרונה 40 מבני תכנון לחימה ומפעלי אמל"ח כבד. בקו המגע, צה"ל פיצל ועיבה את קו ההגנה הקדמי כדי להבטיח הגנה הרמטית על יישובי הצפון. תא"ל אפי דפרין, דובר צה"ל, הבהיר בהצהרה חריגה: "המשטר האיראני מעורער. פגענו בו קשות ואין לנו כוונה לעצור".

פצצות הרסניות בדרך לישראל ( צילום: חיל האוויר של צבא ארה"ב | חשבון רשמי )

המטרה: הכנעת המשטר והחלפתו

בין ההצלחות הבולטות של המבצע: תקיפת מתחם צבאי ענק במזרח טהראן - "הקריה של טהרן" - שכלל מפקדות של כלל מערכת הביטחון האיראנית. יותר מ-100 מטוסי קרב השתתפו בתקיפה. המטרה המוצהרת ברורה: הכנעת המשטר והכשרת הקרקע להחלפתו. עם כמות חימושים כפולה ממבצעי העבר, המערב לא רק תוקף - הוא מפרק שיטתית את שלוש זרועות הצבא המתוחזקות של איראן.

כידוע, המערכה הנוכחית מהווה שינוי מהותי ביכולת ההרתעה הישראלית והאמריקאית. בעוד מערך ההגנה האווירית האיראני קרס לחלוטין, ישראל וארה"ב מחזיקות כעת ב"מפתחות לשמיים", ומטוסי הקרב יכולים להכות בכל נקודה במדינה העצומה - מרחובות הבירה ועד לבסיסים המבודדים ביותר. גורמי ביטחון מעריכים כי השגת העליונות האווירית תאפשר "כתישה שיטתית של אלפי יעדים צבאיים שטרם הותקפו".

עוד יעודכן על התפתחויות נוספות במערכה.