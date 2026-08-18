טיל קטלני לטווח 1,000 ק"מ: הפנטגון פותח מכרז מבצעי ענק

שיגורים בצבא ארה"ב - צילום: פיקוד התקיפה העולמי של חיל האוויר ארה"ב 10 10 0:00 / 1:16 שיגורים בצבא ארה"ב | צילום: צילום: פיקוד התקיפה העולמי של חיל האוויר ארה"ב

בעוד זירות הלחימה בעולם הופכות למורכבות ומאיימות מתמיד, הפנטגון יוצא למרוץ חימוש חסר תקדים שעשוי לשנות את כל מה שידענו על אש ארוכת טווח. צבא ארצות הברית פתח בתחרות רשמית לפיתוח הדור הבא של הטילים שלו, עם דרישה בלתי מתפשרת: טווח העולה על 1,000 קילומטר ואפשרות שיגור מלאה ממשגרי ה-HIMARS הנפוצים.

על פי דיווח בלעדי של הכתב סטיב טרימבל באתר Aviation Week, הצבא פרסם לאחרונה את מסקנותיו ומסמכי העמדה במסגרת תוכנית AHSS (Affordable High Speed Strike). גורמים רשמיים בפיקוד פיתוח יכולות הלחימה של הצבא (DEVCOM) הבהירו כי מדובר בטיל חדש לחלוטין מהיסוד ולא בגרסה נוספת של משפחת טילים קיימת כמו ה-PrSM.

שיגור טיל ארה"ב ( צילום: חיל האוויר האמריקאי @usairforce )

דרישות קריטיות: מעבר לדורות הקודמים הרס נרחב בספרד לאחר רעידת אדמה עוצמתית | כך זה נראה דקות אחרי הרעש ישראל גראדווהל | 16:26 תיעוד מזעזע: אימת התלמידים בזמן ירי בבית הספר | נקבע מותם של שניים כיכר השבת | 16:07 אחת הדרישות המרכזיות בתוכנית היא השגת טווח העולה באופן משמעותי על זה המתוכנן עבור גרסאות מתקדמות דוגמת PrSM Increment 4, שחוזה הפיתוח שלה נפתח מחדש השנה. בעוד הצבא בוחן במקביל פיתוחים נוספים כמו PrSM Increment 5, תוכנית AHSS עומדת בפני עצמה ומכוונת גבוה הרבה יותר. הגמישות המבצעית עומדת במרכז התוכנית: האפשרות להתאים את הטיל לשיגור ממשגר HIMARS מאויש תאפשר לצבא לשלב את החימוש החדש באופן מיידי במערך הארטילרי הנייד שכבר נמצא בשירות מבצעי בשטח. יצוין כי מערכות HIMARS הוכיחו את עצמן בזירות לחימה שונות ברחבי העולם, ושילוב טיל בעל טווח כה ארוך במשגרים אלו מהווה קפיצת מדרגה אסטרטגית.

9 פגזים בדקה: טכנולוגיה ארטילרית מתקדמת ( צילום: ערוץ X רשמי של משרד ההגנה הבריטי. )

טכנולוגיית הנעה מתקדמת והיפרסוניות

בתערוכת Space and Missile Defense Symposium שנערכה בהאנטסוויל, אלבמה, חשף DEVCOM שתי תפיסות מרכזיות לפיתוח: טיל בליסטי קונבנציונלי המבוסס על הנעה רקטית מסורתית אך עוצמתית, ומנוע נושם אוויר - טכנולוגיה עתידנית המאפשרת טיסה מהירה במיוחד לטווחים עצומים.

שאלות שהופקו מוועדת הכוחות המזוינים של הסנאט הצביעו על האפשרות לשלב טכנולוגיות דומות לטיל ההיפרסוני HACM שמפותחות עבור חיל האוויר, ואף שיתוף פעולה מתמשך עם אוסטרליה. עם זאת, בצבא הבהירו כי הם אינם מגבילים את התעשייה לפתרון הנעה ספציפי, והחברות מוזמנות להציע את כל קשת התפיסות החדשניות.

כאמור, הדרישה המרכזית היא טווח העולה על 1,000 קילומטר - מרחק שמאפשר תקיפת מטרות אסטרטגיות מרחק ניכר מקו החזית. יכולת זו צפויה להעניק לצבא האמריקאי יתרון משמעותי בזירות עימות עתידיות, במיוחד מול יריבים בעלי יכולות הגנה אווירית מתקדמות.

תקציבים ומבט לעתיד

במסגרת תוכנית התקציב הרב-שנתית, הצבא הקצה סכום מרשים של 246 מיליון דולר לטובת קידום תוכנית AHSS בשנות הכספים 2027 עד 2031. המסמכים הרשמיים מגדירים את הצורך בחימוש זמין, מהיר ובעלות נמוכה יחסית שיעניק מענה קטלני להתקפות נגד מערכי אוויר ולמטרות ברמת הזירה.

התוכנית מגיעה על רקע אתגרים משמעותיים בתעשייה הביטחונית האמריקאית, שחלקם נחשפו לאחרונה בפרויקטים אחרים. עם זאת, הפנטגון מתכוון להבטיח שהפעם התהליך יתנהל בצורה מבוקרת ויעילה יותר, תוך שימת דגש על בחינת יכולות הייצור של החברות המתמודדות.

אם התוכנית תבשיל בהצלחה, מדובר בקפיצת מדרגה אסטרטגית שתשנה מקצה לקצה את מאזן הכוחות בשדה הקרב המודרני. היכולת לתקוף מטרות בטווח של למעלה מאלף קילומטר, תוך שימוש במשגרים ניידים וזמינים, עשויה להוות שינוי משמעותי בדוקטרינת הלחימה האמריקאית בעשורים הקרובים.